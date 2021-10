Finalisation des voies ferroviaires au port de Bruyères-sur-Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

Le port de Bruyères-sur-Oise sera bientôt prêt à accueillir des trains de fret.

L’ancien parking du port de Bruyères-sur-Oise (Oise) a été transformé en une aire ferroviaire. Le chantier a été lancé en octobre 2020 pour une mise en service en mars 2022. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme de réhabilitation des voies de fret ferroviaire du territoire. À terme, les marchandises des bateaux pourront être acheminées par train et non plus par camion.

Les travaux consistent à poser des rails sur le ballast et à construire une plateforme de chargement, capable de supporter le poids des trains, autour de deux voies de 390 m de long. Cette plateforme devrait pouvoir accueillir deux trains, d’une capacité de 60 conteneurs chacun, par jour. Elle pourra être mutualisée et mise à disposition de l'ensemble des entreprises du port.

Le coût des travaux est estimé à 2,5 M€. Il est financé par l’État à hauteur de 710 k€. L’établissement public Haropa Port et la Région ont également contribué à la réalisation de ce projet.