Fin des travaux au Centre d’Incendie et de Secours de Montgiscard

Le vendredi 23 avril 2021, une visite de fin de travaux a eu lieu à la nouvelle caserne des pompiers de Montgiscard, en présence des élus de la Haute-Garonne.

L’inauguration du nouveau Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Montgiscard, au sud-est de Toulouse (Haute-Garonne), a eu lieu le 23 avril dernier. Une visite guidée par l’architecte Anne-Marie Antoniolli a été organisée le jour de la cérémonie. Il s’agit d’une visite de fin de chantier permettant aux porteurs du projet de découvrir l’espace où les sapeurs-pompiers accompliront leurs missions. Avec les CIS de Ramonville et de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne), cette nouvelle caserne permettra à 18 communes du département de bénéficier d’une intervention plus rapide des pompiers haut-garonnais.

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Garonne est l’initiateur du projet de construction du bâtiment. La maîtrise d’œuvre a été confiée aux architectes Khorsi-Ordonneaud et aux bureaux d’études Sacet et J. Robert Ingénierie. Ce nouvel équipement d’environ 1 000 m2 s’étale sur un terrain de 3 450 m2. Il accueillera 50 sapeurs-pompiers, dont 10 professionnels et 40 volontaires, ainsi que 10 infirmiers. La création du nouveau CIS de Montgiscard a coûté 1,49 M€. Sa mise en service est prévue le 25 mai prochain.