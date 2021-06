Fimat rejoint le réseau Fabricants Technal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Aluminium Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le réseau Fabricants Technal renforce son maillage en région PACA avec l’intégration de la société Fimat, basée à La Seyne-sur-Mer (83), près de Toulon.

Le réseau des Fabricants Technal, spécialistes de la fabrication de menuiseries aluminium prêtes à la pose depuis 2003, s’agrandit avec l’arrivée de Fimat. Cette entreprise implantée depuis plus de 40 ans à la Seyne-sur-Mer, dans le pôle d’activités de Toulon Ouest-Var, porte ainsi à 18 le nombre d’ateliers régionaux Fabricants Technal destinés à la vente aux professionnels. Elle renforce le maillage national et régional avec deux adhérents présents en PACA

Développer sa clientèle sur le “diffus”

Patrick Saint-Etienne, dirigeant historique de Fimat depuis le rachat du fonds de commerce en 2009, explique ce qui l’a poussé à intégrer le réseau des Fabricants Technal. « 2020 a marqué un tournant pour Fimat. Après 10 années consécutives de croissance à deux chiffres, la société, jusqu’alors avec un fort ADN “chantiers/grand projets”, a choisi de renforcer son équipe de direction pour donner une nouvelle dimension à ce développement. En mai, Vincent Thibaudat, entrepreneur dans l’âme, est devenu mon associé, et l’un de nos premiers projets en commun a été de concrétiser notre entrée au sein du réseau des Fabricants Technal », explique-t-il. Entre Fimat et Technal, c’est une histoire de longue date, puisque l’entreprise a fait partie des tous premiers clients de la marque. « Rejoindre le réseau était donc une évidence lorsque nous avons décidé de développer notre clientèle “diffus” en fournissant des solutions sur-mesure Technal prêtes à la pose aux artisans qui réalisaient des petits chantiers type villas, commerces, logements collectifs… »

Favoriser la proximité

Trois commerciaux ont été recrutés pour élargir le portefeuille clients Fimat sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. « Nous avons également des ambitions dans les autres départements de la région PACA et au-delà ! », ajoute Patrick Saint-Etienne. « Depuis le début de l’année 2021, nous sommes en croissance constante en enregistrant 2 à 5 ouvertures de compte mensuelles. ».

Pour son nouvel associé, Vincent Thibaudat « le réseau constitue un bel exemple de la fabrication française en circuit court. Les professionnels avec qui nous collaborons recherchent des menuiseries aluminium premium, à la fois techniques et esthétiques… mais pas seulement. » Les services et les relations humaines restent, encore plus en période de pandémie, un atout fort pour une entreprise. « La proximité et le conseil sont également des critères qui font la différence sur le terrain », poursuit Vincent Thibaudat. « L’accompagnement, l’adaptabilité et la réactivité font partie de nos forces. Ces valeurs, que nous partageons à 100 % avec les Fabricants Technal, nous permettent de créer des liens de fidélité forts avec les artisans poseurs. Notre atelier de fabrication de 4 000 m² et notre bureau d’études intégré nous permettent de concevoir tous les types de menuiseries sur-mesure Technal, du plus classique au plus complexe. »