Fimat récompensée pour ses "bonnes pratiques"

Le prix, décerné après une évaluation selon le standard européen de la Qualité : EFQM - European Foundation for Quality Management - récompense les efforts de la société ces dernières années et le parcours réalisé dans le domaine de la « Création de Valeur Durable » avec la mise en œuvre d’outils comme le Lean Management, la RSE et la primauté donnée au circuit court. Il distingue un effort collectif de la part de la société, de ses salariés, de ses dirigeants, et de son écosystème de fournisseurs-clients-partenaires.

La carte du circuit court

Sur les aspects RSE, Fimat s’appuie sur une démarche sociétale et éco responsable ancrée naturellement dans l’entreprise. Ses productions sont 100% made-in-France et s’appuient à 95% sur l’économie locale, avec des fournisseurs français qui eux-mêmes fabriquent en France, une fabrication à 100% dans les ateliers de La Seyne-sur-Mer, des marchés et des clients principalement locaux. En outre, 90% des clients de Fimat sont dans un rayon de moins de 150km.

L’entreprise travaille un produit – la menuiserie en aluminium – fait essentiellement de matériaux recyclés (aluminium entre 75 et 95% ; vitrages à plus de 80%) qui vise lui-même la réduction des dépenses énergétiques. Enfin, Fimat met un soin tout à ne rien jeter. « Nous remettons en stock toutes les matières premières, composants et accessoires de fin de chantier, pour les réutiliser par la suite, nous recyclons à chaque fois que cela est possible, et nous réutilisons les emballages reçus pour nos propres besoins d’emballage de nos produits finis », expliquent ses dirigeants.

Ainsi Fimat a été lauréat 2021 du programme CEDRE (Contrat pour l’Emploi et le Développement Responsable des Entreprises). A ce titre, l’entreprise est accompagnée pendant 3 ans pour dérouler et pérenniser un plan d’action RSE.

De nouvelles méthodes de travail mises en place

En ce qui concerne le management Lean, Fimat est également accompagnée depuis 2021 sur cet aspect afin d’en faire un des piliers de développement de l’entreprise : dès mi-2021, la priorité a été donnée à la mise en place du Lean Management dans les ateliers de production. Cette démarche s’est imposée naturellement de façon à anticiper l’évolution de l’entreprise et atteindre les objectifs fixés. Pour cela, Fimat s’est appuyé sur des compétences externes, rompues à la mise en œuvre de ces méthodes organisationnelles dans des structures souvent plus importantes. La direction est directement impliquée dans cette démarche, et vise une amélioration continue par petit pas (Kaizen), en commençant par des choses simples pour évoluer, à terme, vers des sujets plus complexes.

Chez Fimat, le Lean Management s’exprime par une implication graduelle du personnel et notamment par la mise en place de postes pilotes en faisant appel aux collaborateurs les plus ouverts à ces nouvelles méthodes de travail. Cette façon d’opérer crée une véritable émulation dans l’atelier, au point de provoquer chez les autres collaborateurs des demandes spontanées afin d’être rapidement intégrés dans la démarche.

Bénéfique, cette stratégie a permis d’atteindre plus de 50 actions concrètes d’amélioration en 2022.