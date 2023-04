Filière nucléaire : les effectifs doivent augmenter de 10 % dans l’ingénierie d’ici à 10 ans

Le Groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (Gifen) a présenté le 21 avril dernier au gouvernement son programme « Match », qui détaille les capacités et besoins de la filière nucléaire en vue de sa relance.

Le rapport chiffre le nombre d’emplois nécessaires dans l’ingénierie à 16 700 en équivalents temps plein d’ici à 2033, ce qui implique une augmentation de 10 % des effectifs actuels.



Syntec-Ingénierie explique l’importance de ces besoins en raison de la présence de l’ingénierie « sur l’ensemble du cycle de vie d’un programme nucléaire et de sa chaine de valeur : depuis le conseil amont jusqu’à la conception des ouvrages, le management de leur construction et la mise en service des installations ».

Un réservoir de talents de 15 000 équivalents temps plein

D’après le rapport « Match », les besoins en ingénierie concernent tous les exploitants et les typologies de projets. Les métiers d’ingénieur « sûreté nucléaire », « études conception mécanique », « installation générale » et « procédés », mais aussi ceux de projeteur BIM ou encore de dessinateur-projeteur seront les plus recherchés.



Syntec-Ingénierie envisage une augmentation des besoins au début de la période, soit 2023-2025, en raison de l’engagement des projets de construction de nouveaux réacteurs et dans les installations du cycle du combustible.



Comme l’indique Syntec-Ingénierie, les employeurs du secteur « disposent d’un réservoir de talents de près de 15 000 ETP intervenant actuellement sur des projets relevant d’autres secteurs activités, mais qui sont mobilisables pour la filière nucléaire, tels que l’Oil and Gas, la chimie et la pétrochimie, les infrastructures, ainsi que le secteur du bâtiment ». En contrepoint, la profession s’est mise en ordre de bataille pour attirer les jeunes générations et renforcer l’offre de formation. Parcours Ingé, le cursus innovant en alternance récemment lancé par Syntec-Ingénierie pour des bacheliers traditionnellement éloignés des métiers de l’ingénierie, s’inscrit dans le cadre des préconisations du rapport «Match ».