Fic prêt à acquérir Andrety

Un acteur majeur du négoce sanitaire-chauffage, électricité et quincaillerie-outillage dans le Sud-Est naîtra de ce rapprochement.

500 collaborateurs et 150 M€ de CA : c’est le périmètre qui se dessine pour Fic, négociant nîmois, une fois l’acquisition de son confrère Andrety finalisée. L’annonce de ce rapprochement met en évidence la complémentarité géographique des deux acteurs, Fic étant présent dans le Gard, l’Hérault, la Lozère, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Sud de l’Ardèche, et Andrety dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes Maritimes. L’offre produits est similaire. Les deux négociants proposent en effet du sanitaire, du génie climatiques, des produits métallurgiques, de l’électricité et de la quincaillerie-outillage. L’offre de carrelage, présente seulement chez Fic, sera développée chez Andrety. Les adhésions à Socoda et Algorel, commune aux deux entités, ainsi qu’à Eqip (pour Fic) ne sont pas remises en cause.

Cette acquisition va permettre aux deux réseaux de mutualiser leurs efforts, notamment sur le digital. « Avec eux enseignes fortes sur leurs territoires respectifs, nous allons tirer profit de toutes les synergies possibles en amont tout en défendant la proximité et la relation client qui nous chères, en aval », déclare Anne Nouvel-Owens, directrice générale de Fic, dans un communiqué.