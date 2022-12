Fibre optique : NGE augmente le débit au Maroc

Après la signature d’un PPP fibre optique au Royaume-Uni en 2021 et de premiers contrats en Allemagne en 2022, NGE poursuit son développement international dans le secteur des télécoms.

Le groupe de BTP a en effet annoncé l’acquisition de l’entreprise Avanzit Technologie Maroc, expert du déploiement et de la maintenance des réseaux de fibre optique depuis 2001. L’entreprise compte 250 collaborateurs, a installé plus de 15 000 Km de fibres optiques à travers le pays et travaille avec les trois opérateurs commerciaux présents localement. L’entreprise propose à ses clients une offre globale incluant l’ingénierie, la construction, le raccordement et la maintenance des réseaux de fibre optique.

Objectif 5 millions de foyers raccordés d'ici 2025

Cette acquisition intervient dans un contexte favorable de développement de la technologie FTTH* dans le pays, une priorité pour le gouvernement qui souhaite raccorder plus de 5 millions de foyers à la fibre optique d’ici 2025. Un enjeu d’ampleur (environ 450 000 foyers raccordés à l’heure actuelle), soutenu par l’annonce d’investissements importants de la part des opérateurs télécoms marocains.

Au Maroc, NGE pourra capitaliser sur son expérience en France avec sa filiale NGE INFRANET qui comptabilise déjà plus de 1,8 million de prises livrées à fin d’année 2022.

Une porte d’entrée vers le ferroviaire

Par ailleurs, dans le cadre de la diversification de ses activités, Avanzit Technologie Maroc a développé ses compétences dans la signalisation ferroviaire depuis 2013 avec des clients internationaux, et notamment en 2017 en réalisant un marché important pour le compte d’un client international. Une activité complémentaire de celle TSO, filiale de NGE qui opère déjà dans le domaine de la signalisation ferroviaire. Cette diversification au Maroc permet au groupe de renforcer sa stratégie de positionnement sur les différents appels d’offres de l'entreprise publique qui opère le réseau ferré au Maroc.