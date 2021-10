Février-avril 2022 : enquête publique pour le projet du futur pôle d’échanges multimodal de la gare de Melun

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Enquête publique Supprimer Valider Valider

Le dossier portant sur la création d’un pôle d’échanges multimodal au sein de la gare de Melun fera l’objet d’une enquête publique d’ici début 2022.

Le conseil municipal de Melun (Seine-et-Marne) vient de donner son feu vert au projet d’aménagement d’un futur pôle d’échanges multimodal au sein de la gare de la ville. Cette opération, estimée à 160 M€, sera soumise à une enquête publique d’ici février et s’étalera jusqu’en avril 2022. Un commissaire-enquêteur sera présent pour répondre aux questions et recueillir les suggestions du public. Si la déclaration d’utilité publique est adoptée au second semestre 2022, le chantier pourra débuter en 2023 pour s’achever en 2028, au plus tard en 2030. À cette échéance, la gare sera en mesure d’accueillir plus de 20 millions d’usagers par an, contre 16 millions à ce jour.

L’opération prévoit un pôle de correspondance accessible et adapté à l’évolution urbaine du quartier et de l’agglomération. Les travaux consistent, entre autres, à agrandir et à rehausser les quais, ainsi qu’à créer des abris voyageurs et une entrée donnant sur la place des taxis. S’y ajoute l’aménagement d’un passage souterrain avec de nouvelles modalités d’accès aux quais. Cette voie sera ouverte à tous et permettra aux piétons de relier le nord et le sud de Melun. Afin de rendre la gare également accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes et aux charges lourdes, chacun des accès aux quais sera équipé d’au moins un ascenseur.