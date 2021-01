Feuilleton - De l’or blanc au tourisme vert : la montagne relève le défi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loi Montagne Supprimer montagne Supprimer Aménagement Supprimer Collectivités locales Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sommaire du dossier Les Rousses sautent la frontière suisse

Pour la première fois depuis les années De Gaulle et Pompidou, l’Etat se penche sur ses montagnes : Joël Giraud, secrétaire d’Etat à la ruralité, annonce pour l’été prochain le lancement d’un programme dédié.

Un chamboulement des objectifs et des méthodes s’est opéré depuis l’époque des plans neige, sous les effets conjugués de la décentralisation, de l’écologie, du réchauffement climatique et des nouvelles aspirations des touristes : fini le tout ski et l’urbanisme de banlieue transposé au pied des cimes ; place au tourisme des quatre saisons, à la qualité environnementale des équipements d’accueil et à la découverte d’espaces plus vastes et plus riches que les seuls champs de neige.

Après la clôture de la consultation interministérielle le 15 janvier, l’Agence nationale pour la cohésion des territoires se prépare à mettre en musique les projets des acteurs locaux, en veillant au respect des écosystèmes, comme en témoigne le profil de la pilote de son plan montagne : Simone Saillant, ancienne directrice adjointe de l’eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique.

Le Moniteur du 29 janvier en dévoilera quelques secrets de fabrication, dans la foulée du feuilleton web programmé cette semaine pour montrer autant la diversité des trajectoires que les enjeux communs aux territoires concernés, dans les cinq massifs français. A chacun d’entre eux son épisode…