Fermeture de la médiathèque de Lescar pour travaux jusqu’en juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Pyrénées-Atlantiques Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La médiathèque de Lescar fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de réaménagement depuis le 6 décembre 2021.

Située à proximité du collège Simin-Palay, la médiathèque de Lescar (Pyrénées-Atlantiques) possède un fonds local et régional important, ainsi que de riches collections de plus de 24 000 ouvrages en libre accès pour tout public. L’établissement organise régulièrement diverses animations telles que des conteurs, des concours de poésie et des ateliers techniques.

Depuis le 6 décembre dernier et jusqu’au 6 juin 2022, la médiathèque fera l’objet d’importants travaux de rénovation et de réaménagement. Le chantier sera divisé en plusieurs lots de travaux. Il comprendra le changement des sols et de la peinture des murs, la révision des éclairages et le remplacement des toilettes publiques actuelles par des W.-C. accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). La mise en place d’un mobilier neuf et d’un automate de prêt est également prévue. Notons que, pendant toute la durée des travaux, les usagers pourront être accueillis dans tous les autres établissements du réseau de l’agglomération paloise.