Fermeture 113 intègre le réseau Solutions Pro Sapa

Préfabriquant des menuiseries aluminium Sapa depuis 2020, l'entreprise Fermeture 113, située dans le Gard, a rejoint le réseau Solutions Pro Sapa.

Implantée à Bernis (30), l'entreprise spécialisée dans la fabrication de menuiseries aluminium et volets roulants prêts à la pose Fermetures 113 vient de rejoindre le réseau Solutions Pro Sapa. Elle couvre le Gard et la périphérie du département, comme Montpellier, avec un déploiement plus important à l’Est. Cette société à taille humaine, comptant neuf collaborateurs, est dirigée par Aurélie Coste depuis sa création en 2015.

« Fin 2020, nous avons investi 200 000 euros dans un atelier de 800 m² afin de nous lancer à 100 % dans la fabrication de menuiseries aluminium prêtes à poser, précise la dirigeante. Ce nouveau centre d’usinage à commande numérique nous permet de fabriquer des châssis spécifiques et de grandes dimensions dans des délais courts. Avec cette nouvelle dynamique, j’ai sauté le pas sans hésitation. Sapa et les membres du Réseau me fournissent des conseils avisés tant du point de vue technique que commercial ». Fermeture 113 porte désormais à 18 le nombre de partenaires. « Pour nous, c'est une entreprise qui correspondait parfaitement à nos valeurs : la proximité client, l’écoute, la volonté de résoudre rapidement les problématiques techniques et l’esprit familial. Nous sommes ravis de leur intégration dans le Réseau », signale Christophe Estival, le responsable du réseau Solutions Pro Sapa.