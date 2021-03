Fensterbau Frontale, déjà près de 500 exposants inscrits

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Salon Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer Europe Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

A un an de sa tenue à Nuremberg (Allemagne), Fensterbau Frontale, salon international des fenêtres, portes et façades affiche déjà un taux de réservation de 80%.

Décalé en 2022, Fensterbau Frontale ne souffre visiblement pas de ce report. Les annonceurs organisateurs m², soit 80% de la surface nette disponible du stand dans les onze halls d'exposition » détaillent-ils. Fensterbau Frontale, salon international des fenêtres, portes et façades, aura lieu du mardi 29 mars au vendredi 1er avril 2022 au soir en parallèle avec Holz-Handwerk. Il ne se terminera donc pas un samedi comme c’était le cas lors des précédentes éditions. « Remplacer le samedi dans le calendrier combiné des événements par un jour de semaine faisait depuis longtemps partie des souhaits de l'industrie, comme l'ont montré les sondages auprès des exposants et des visiteurs », explique Elke Harreiss, directrice de Fensterbau Frontale. « Nous le faisons pour la première fois en 2022. Les exposants disposeront du même nombre de jours que d'habitude pour monter et démonter leurs stands. »



Organisateurs et exposants confiants malgré la pandémie

Elke Harreiss s’affirme très satisfaite des commentaires des exposants jusqu'à présent : « Lorsque nous parlons avec eux, nous pouvons sentir leur confiance et leur anticipation, malgré ou peut-être à cause de la pandémie de Covid-19 en cours. Il y a toujours un fort intérêt à se rencontrer et à interagir en personne. Et cela se reflète dans le volume actuel d'inscriptions : les réservations d'expositions représentent actuellement 89% du niveau atteint un an avant l’événement. L'équipe Fensterbau Frontale reste cependant prudente et organise l'événement conformément aux réglementations de sécurité et d'hygiène actuellement en vigueur.



Des outils et services numériques renforcés.

Nouveauté de l’édition 2022, les organisateurs ont programmé des outils numériques supplémentaires pour assurer une valeur ajoutée aux exposants et aux visiteurs du monde entier. « Il y a eu une forte croissance des formats en ligne en l'espace d'un an. Les services d'information numérique et de développement professionnel sont désormais indispensables, et restera important même après la pandémie. En tant que salon international de premier plan, nous nous efforçons de nous assurer que notre programme est suffisamment large et orienté vers l’avenir. »

Cela inclut aussi les services de “Fensterbau Frontale Connected”. Pour permettre aux acteurs de la filière de patienter jusqu’au prochain salon, les organisateurs, ont propose de nombreuses informations sur Internet. La base de données des exposants et des produits, par exemple, permet d'accéder à tous les profils et coordonnées des entreprises qui s’étaient inscrites à Fensterbau Frontale 2020. La “Newsroom” propose régulièrement de nouveaux contenus. Et les différents canaux de médias sociaux du salon partagent un flux constant de nouveaux développements regroupés sous les hashtags #FFconnected et #bridgingthegap, en plus des informations sur les préparatifs du salon lui-même. Tous les détails sont disponibles sur www.frontale.de/en/bridgingthegap