FenêtréA mise sur la sécurité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Domotique Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour répondre à une demande de plus en plus forte sur le marché, le fabricant breton de menuiseries FenetréA a fait de la sécurité un axe de travail et de développement majeur, que l’on retrouve dans les innovations lancée cette année.

Doter son domicile de menuiseries résistant aux cambriolages ou aux tentatives d’intrusion est une demande de plus en plus large du consommateur. FenêtréA a pris le sujet comme fil directeur de ses derniers développements produits. La réflexion de l’entreprise sur l’amélioration de la sécurité l’a amenée à mettre en place différents dispositifs de sécurité pour équiper ses différents éléments de menuiseries.



Toutes les familles de produits sécurisées

Sur les fenêtres, un renforcement supplémentaire des dormants et montants de fenêtres permet de rigidifier l’ensemble. Un dispositif anti-dégondage empêche le soulèvement des ouvrants. Deux poignées sont proposées : Sensa Sécustik, limitant les tentatives de manipulation du carré par l’extérieur, ou Sensa Connect, connectée à la box domotique et transmettant l’information d’ouverture ou fermeture de la fenêtre. Une crémone avec renvoi d’angle à galets champignon et gâche de sécurité stoppe toute possibilité d’effraction par condamnation du battement central avec 5 galets champignons. Les fenêtres sont en outre équipées d’un vitrage feuilleté.

Sur les portes, une serrure à crochets empêche le dégondage de l’ouvrant par l’extérieur. Elles sont proposées avec la poignée connectée Sensa Connect et un triple vitrage feuilleté.

Sur les volets, tous les équipements sont centralisés sur une même commande pour être sûrs de ne rien oublier. Il est possible d’activer une fonction pour simulation une présence avec les équipements motorisés et les lumières pour dissuader les intrus potentiel. Le système inclut la réception des alertes en temps réel, contrôle à distance des équipements, voire une image caméra, ou le déclenchement d'une alarme.



Intégration d’un capteur ouverture-fermeture-intrusion

Pour compléter ces dispositifs, FenêtréA intègre à son offre la solution DOFI (Détection Ouverture Fermeture Intrusion) développée en partenariat avec Somfy. Ce système, compatible pour l’instant avec les fenêtres PVC – et dans un second avec les fenêtres aluminium – de FenêtréA, s'intègre au protocole io de TaHoma et permet d'identifier à distance l'état de l'ouverture en 3 positions – ouverte frappe-coulissant, ouverte oscillo-battant ou verrouillé – et de détecter les tentatives d'intrusion via un capteur de choc intégré.



La solution DOFI (Détection Ouverture Fermeture Intrusion) a été développée en partenariat avec Somfy. - © Somfy Close Lightbox

Le capteur DOFI contribue à améliorer la sérénité du consommateur qui peut ainsi à tout moment connaître la position de ses fenêtres, même à distance. En cas de détection de tentative d’intrusion, le système l’avertit et sécurise l'habitation via le capteur TaHoma qui déclenche la fermeture du volet roulant ou active la sirène intérieure io pour dissuader l'intrus.Robuste et fiable, facile à poser et parfaitement invisible – elle est disposée dans la feuillure – la solution DOFI inscrit la fenêtre dans le dispositif global de la maison connectée et permet ainsi au menuisier-installateur de garder la main en proposant aux consommateurs des fonctionnalités supplémentaires à la gamme de fenêtres existantes.L'option DOFI sera disponible à partir du 3e trimestre 2021.