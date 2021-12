Feebat réalise un test en grandeur nature auprès d’ élèves de CAP et BAC Professionnel des métiers du Bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La rénovation énergétique, tout un programme ! Supprimer Formation BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le 18 novembre dernier, FEEBAT, programme de formation aux économies d’énergie dans les bâtiments, organisait sa première session pilote auprès d’élèves de CAP et Bac Professionnel.

L’enjeu ? Tester des ressources de formation innovantes dédiées à la formation professionnelle initiale, conçues par le programme FEEBAT, portant sur la rénovation énergétique des bâtiments. Les élèves ont immédiatement adhéré à cette expérimentation et la journée a été riche en enseignements. Un vrai succès pour ce travail mené en collaboration avec des enseignants et les partenaires du programme FEEBAT, Ministère de l’Éducation nationale et CCCA BTP en premier lieu.

Cette session pilote s’est déroulée dans l’académie de Dijon, à Chalon-sur-Saône, au lycée professionnel Dumorey – Du Gast. Deux enseignants, engagés dans ce test grandeur nature et s’étant approprié en amont les outils du programme, ont chacun dispensé un cours s’appuyant sur ces ressources pédagogiques innovantes à une quarantaine d’élèves de CAP et Bac Professionnel scolarisés dans deux lycées de Chalon-sur-Saône. Différentes filières étaient représentées . Les ressources testées étaient issues des deux premiers modules du futur programme, M0 « Enjeux de la rénovation énergétique » et M1 « Principes de la performance énergétique ». Ces deux modules constituent le tronc commun des compétences attendues pour tous les enseignants, formateurs et apprenants.

UN TEST À FORTS ENJEUX

Cette journée pilote laissera la place à d’autres tests, dès début 2022, à destination d’étudiants de BTS et d’apprentis. Elle marque le début d’un futur déploiement sans précédent : la conception des modules M0 et M1 va se poursuivre jusqu’à l’été 2022 ; après la rentrée 2022 et une formation ad hoc, les enseignants en lycée et formateurs en CFA disposeront de ressources complètes pour former leurs élèves, apprentis, étudiants aux enjeux et principes d’une rénovation énergétique performante. L’accompagnement de l’indispensable montée en compétences des futurs professionnels du bâtiment, que sont les élèves, apprentis et étudiants, est un enjeu clé pour atteindre les objectifs réaffirmés par la Loi Climat & Résilience.

UN BILAN TRÈS POSITIF

L’objectif de la journée pilote était de placer les élèves en situation réelle de cours traitant de la rénovation énergétique et leur faire « vivre » l’expérience d’outils innovants créés par FEEBAT : quizz, jeux, vidéos, simulations 3D, contenus de cours en ligne... Les élèves de CAP ont par exemple appris à repérer, en binômes, à partir d’une simulation 3D interactive, les ponts thermiques dans un logement à rénover. L’équipe et les partenaires FEEBAT, accompagnés des concepteurs des ressources, ont pu observer l’appropriation par les élèves et les enseignants, et recueillir leurs réactions et avis. Les autres ressources en cours de conception seront adaptées en conséquence. L’innovation de FEEBAT vise un enseignement moderne de la rénovation énergétique, en classe et à distance, véritable tournant dans la montée en compétences des élèves, apprentis et étudiants, futurs professionnels du bâtiment.

L’ENGAGEMENT DE FEEBAT POUR LA FORMATION EN CAP, MENTIONS COMPLÉMENTAIRES, BREVET, BAC PROFESSIONNELS ET BTS

Pour répondre aux défis des économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, et aux enjeux de compétences associés, FEEBAT poursuit actuellement la conception des modules et ressources de formation pour les élèves, apprentis, étudiants en CAP, Mentions Complémentaires, Brevet et Bac Professionnels, BTS et leurs enseignants et formateurs. Les contenus à venir sont organisés en modules pour faciliter l’exploitation pédagogique par les enseignants et formateurs et favoriser la réussite des apprenants. Le programme ambitionne ainsi de participer activement, d’une part à la construction d’une culture commune de la rénovation énergétique, d’autre part à l’acquisition des compétences spécifiques à chacune des formations.

Quelques chiffres :

3 niveaux et plus de 100 diplômes concernés, dans 5 filières professionnelles

31 académies de métropole et d’outre-mer concernées

2 000 établissements

Plus de 15 000 enseignants et formateurs du domaine professionnel

Plus de 150 000 élèves, apprentis et étudiants

Les 5 modules de formation

M0 : Les enjeux de la rénovation énergétique

M1 : Les principes de la performance énergétique

M2 : Le diagnostic de rénovation énergétique

M3 : La conception de programmes de travaux de rénovation

M4 : La réalisation de programmes de travaux de rénovation

Les deux étapes du déploiement

Étape 1 - Enseignants et formateurs du domaine professionnel -> Appropriation du dispositif à destination des élèves, apprentis et étudiants, montée en compétences

Étape 2 - Élèves, apprentis et étudiants du bâtiment des niveaux 3,4 et 5 -> Montée en compétences techniques et professionnelles spécifiques à la rénovation énergétique des bâtiments

Pour en savoir plus, c’est ici

FEEBAT, le programme de formation des professionnels et futurs professionnels à la rénovation énergétique des bâtiments FEEBAT est développé et soutenu par les pouvoirs publics (ministère de la Transition écologique, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, et des Sports, ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, ministère de la Culture, ministère du Logement, ADEME), l’ATEE, EDF, le CCCA-BTP et les représentants de la Filière Bâtiment (CAPEB, FFB, CNOA, SCOP BTP). Initié en 2007, porté et financé par EDF dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) en lien avec les organismes de financement de la formation Constructys, FAFCEA et FIF PL, le Programme FEEBAT est devenu incontournable en matière de transition et d’efficacité énergétique. Depuis plus de 14 ans, c’est LA référence de la formation à la rénovation énergétique, qui a permis de former plus de 190 000 professionnels.

Contenu proposé par FEEBAT