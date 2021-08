FEEBAT poursuit son engagement affirmé au service de la formation à la rénovation énergétique

FEEBAT, le programme de formation des professionnels et futurs professionnels à la rénovation énergétique FEEBAT est développé et soutenu par les pouvoirs publics (ministère de la Transition écologique, ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, et des sports, ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion, ministère de la Culture, ministère du Logement, l’ADEME), l’ATEE, EDF, les représentants de la Filière Bâtiment, la CAPEB, la FFB, le CNOA, les SCOP du BTP, et le CCCA-BTP. Initié en 2007, porté et financé par EDF dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) en lien avec les organismes de financement de la formation Constructys, FAFCEA et FIF PL, le Programme FEEBAT (Formation aux économies d’énergie dans le bâtiment) est devenu incontournable en matière de transition et d’efficacité énergétique. Depuis plus de 12 ans, c’est LA référence de la formation à la rénovation énergétique, qui a permis de former plus de 185 000 professionnels.