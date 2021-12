Feebat Partenaire Des Premières Assises Nationales Des Écoles D’architecture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La rénovation énergétique, tout un programme ! Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

En octobre dernier, dans l’agenda des Journées Nationales de l’Architecture 2021 s’inscrivaient les premières Assises nationales des écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage (ENSAP). Un événement majeur organisé par le ministère de la Culture, en collaboration avec l’ENSA Normandie et l’École de Chaillot, dont FEEBAT était partenaire. Le thème « TRANS-FORMER : l’intervention de l’architecte sur l’existant » entre en résonance avec les objectifs du programme FEEBAT : accompagner la montée en compétences des acteurs sur la rénovation énergétique des bâtiments. En ouverture, la ministre de la Culture, Roseline Bachelot, a salué l’organisation de ces Assises dédiées aux mutations à l’œuvre dans le métier d’architecte face au défi d’un bâtiment plus économe et plus respectueux de l’environnement. Retour sur les Assises des ENSAP.

UN ÉVÈNEMENT À FORTS ENJEUX SUR LE THÈME DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Ces Assises ont rassemblé plus de 400 personnes, enseignants-chercheurs, architectes, professionnels du monde de la construction et de l’aménagement au sens large. Elles ont été l’occasion de montrer que plusieurs ENSAP ont d’ores et déjà intégré les questions de l’intervention sur l’existant, en particulier sur la performance énergétique, dans leurs enseignements et parmi leurs thématiques de recherche. La diversité des champs de compétences des ENSAP en matière de rénovation, de réhabilitation et de transformation de l’existant permet aux futurs architectes de se placer au cœur de ces projets.

UNE TABLE RONDE RICHE D’APPRENTISSAGES

Une table ronde animée par Dimitri Toubanos, maître de conférences à l’ENSA Paris-Val-de-Seine, coordinateur du réseau EnsaÉco 1 et coordinateur opérationnel du programme FEEBAT, a porté sur l’un des axes des Assises : « Les enjeux environnementaux de la réhabilitation de l’existant. L’architecture existante, nouveaux modèles de transition décarbonée ? » Le débat était structuré autour de trois grands projets sur ces enjeux, mêlant pédagogie, recherche et profession :

Un projet pédagogique sur la rénovation énergétique de « maisons 1930 », très répandues dans les Hauts-de-France. Accompagnés par leurs enseignants, des Compagnons du devoir, des étudiants d’écoles d’ingénieurs et de Sciences Politiques, et des professionnels, les étudiants de l’ENSAP Lille ont réalisé un prototype à l’échelle 1 d’une maison rénovée. Présenté au concours international « Solar Décathlon Europe » en 2019, il a remporté le premier prix.

Le deuxième grand projet portait sur une analyse du besoin de rénovation énergétique de la Tour Raspail à Ivry-sur-Seine. Un diagnostic complet du bâtiment a été réalisé, avant de proposer différents scenarii de rénovation énergétique.

Le troisième grand projet consistait en une cartographie territoriale du parc résidentiel dans la région de Marseille, ses performances énergétiques et les gisements d’économies d’énergie.

L’ADDITION DE LA RÉUSSITE : FORMATION INITIALE + FORMATION CONTINUE

Les Assises se sont inscrites dans la stratégie nationale pour l’architecture qui vise à renforcer la capacité d’intervention des architectes sur le bâti existant. L’architecte apporte, par ses propositions globales, originales et son savoir-faire, une forte valeur ajoutée aux programmes de réhabilitation, de requalification ou de restauration. Dans ce cadre, l’intervention de l’architecte sur le bâti existant va prendre une nouvelle dimension avec l’arrivée en 2022 du programme de formation initiale FEEBAT, dédié aux enseignants-chercheurs et à leurs étudiants. Découvrir le programme ici.

Les principaux thèmes des Assises trouveront une réponse dans ce programme. Par exemple, le programme se basera sur des cas d’études, réels et diversifiés : maison individuelle, logement collectif et tertiaire, construits à partir du XXe siècle et recourant à des techniques différentes. Le métier d’architecte, métier ouvert à l’interdisciplinarité et ce, dès les premières phases du projet, sera au cœur du programme à venir.

Dernier volet important, rappelé par Christine Leconte, présidente du CNOA2 : créer chez les architectes, tout comme chez les enseignants en écoles d’architectures, le réflexe de la formation continue, en les incitant à utiliser les possibilités de formation mises à leur disposition. Telle est aussi la vocation du programme FEEBAT qui, depuis 2012, a mis en place et financé en collaboration avec le FIF PL3 des formations dédiées aux architectes. La dernière en date, DynaMOE est déjà disponible !

Le nouveau parcours FEEBAT, dédié aux enseignants des ENSAP, qui sera dévoilé en 2022, développera un volet supplémentaire et essentiel à l’évolution du métier de l’architecte.

Lors des prochaines rencontres EnsaÉco, qui se dérouleront les 25, 26 et 27 novembre, le programme FEEBAT et ses enjeux vous seront représentés. Le programme des rencontres ici.



Une actualité à retrouver sur notre site internet : www.feebat.org

(1) Réseau scientifique et pédagogique de l’enseignement de la transition écologique dans les ENSAP.

(2) Conseil National de l’Ordre des Architectes.

(3) Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux.

[FOCUS] FEEBAT, le programme de formation des professionnels et futurs professionnels à la rénovation énergétique FEEBAT est développé et soutenu par les pouvoirs publics (ministère de la Transition écologique, ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, et des Sports, ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, ministère de la Culture, ministère du Logement, l’ADEME), l’ATEE, EDF, les représentants de la Filière Bâtiment (la CAPEB, la FFB, le CNOA, les SCOP du BTP, et le CCCA-BTP). Initié en 2007, porté et financé par EDF dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) en lien avec les organismes de financement de la formation Constructys, FAFCEA et FIF PL, le Programme FEEBAT (Formation aux économies d’énergie dans le bâtiment) est devenu incontournable en matière de transition et d’efficacité énergétique. Depuis plus de 14 ans, c’est LA référence de la formation à la rénovation énergétique, qui a permis de former plus de 185 000 professionnels.

