FEEBAT : des formations à venir pour les enseignants des écoles d’architecture

Bien former les enseignants et formateurs et leur donner tous les moyens de transmettre, à leur tour, aux futurs professionnels du bâtiment et de l’architecture sont des objectifs majeurs pour FEEBAT. Le programme a lancé la conception de deux parcours de formation et des ressources pédagogiques correspondantes. L’un de ces parcours concerne les enseignants des ENSAP(1).

ÉCO-RESPONSABILITÉ ET NOUVEAUX MARCHÉS DE L’ARCHITECTURE NECESSITENT DE NOUVELLES COMPÉTENCES !

Le Ministère de la Culture s’est engagé, depuis 2018, à accompagner les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture et de Paysage (ENSAP) dans la formation de leurs enseignants à la rénovation énergétique pour l’architecture.

Quel que soit le champ disciplinaire, chaque enseignant en ENSAP(1) pourra suivre le Programme FEEBAT en cours de construction. Ils pourront ainsi mettre en place une réelle synergie avec d’autres enseignants sur la thématique transversale et polyvalente de la rénovation énergétique.

FEEBAT accompagnera la montée en compétences des enseignants et mettra à leur disposition des outils pédagogiques utilisables clés en main pour adapter leurs enseignements. Ce centre de ressources pédagogiques sera également un véritable atout pour permettre aux étudiants d’acquérir les notions fondamentales de la rénovation énergétique pour l’architecture, qui sera une part croissante de leur activité future.

FEEBAT ENSAP, UN PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE SUR MESURE :

FEEBAT, en partenariat avec EnsaÉco, a mené un large inventaire des ressources disponibles dans les ENSAP(1) afin d’établir avec pertinence les contenus de leur futur programme de formation :

Un parcours de formation individualisé et composé de 8 thématiques , développé et conçu avec des enseignants en collaboration avec les partenaires du programme FEEBAT.

, développé et conçu avec des enseignants en collaboration avec les partenaires du programme FEEBAT. Un dispositif multimodal pour optimiser l’emploi du temps des enseignants , alternant des activités en présentiel et des temps de formation en distanciel.

, alternant des activités en présentiel et des temps de formation en distanciel. Un centre de ressources pédagogiques dédié. Les enseignants disposeront d’un ensemble d’outils et de ressources pédagogiques innovantes qui seront fournis clé en main pour leurs enseignements.

POURQUOI SE FORMER AVEC FEEBAT ?

Aujourd’hui, les nouveaux enjeux de la formation continue intègrent le parcours des enseignants au quotidien et les accompagnent tout au long de leur carrière.

Tout enseignant-chercheur peut bénéficier, sur son temps de travail, d’une formation continue concernant les différentes missions qu’il exerce dans les conditions prévues par le décret n°2018-105 du 15 février 2018 portant sur le statut particulier de Professeur et de Maître de Conférences des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture. Ces formations figureront au dossier de carrière de chaque enseignant, quel que soit son champ disciplinaire.

Pour les enseignants et architectes inscrit à l’Ordre, ces formations donneront lieu à des attestations de formation reconnues par l’Ordre des Architectes au titre des 20 heures de formation continue obligatoire par an prévues dans l’article 84 du règlement intérieur (Arrêté du 13 Mars 2020). Elles devront pour cela être déclarées dans l’espace personnel de chaque architecte et enseignant.

(1) École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage

Contenu proposé par FEEBAT