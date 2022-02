Fayat retrouve son niveau d'activité d'avant-crise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Fayat Supprimer Résultats annuels Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le groupe de travaux publics et de matériels routiers affiche un chiffre d'affaires de 4,6 Mds € en progression de 12,5% par rapport à 2020.

+ 12, 5% : la progression en 2021 de l'activité de Fayat est impressionnante.

Avec un chiffre d'affaires de 4,6 Mds € réalisé à 61 % en France et boosté par l'acquisition de Dulevo, entreprise italienne de solutions de balayage, et de NXO, entreprise française spécialisée en solutions d’intégration de flux digitaux d’entreprises, le groupe de TP et de matériels routiers retrouve ses niveaux de 2019.

Son résultat opérationnel double presque (+80%) sur un an à 235 M€ et son résultat net s’élève à 141 M€ contre 71 M€ en 2020.