Fayat remporte le lot 3 de la ligne 16 du Grand Paris Express

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Razel-Bec Supprimer Fayat Supprimer Ligne 16 Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris Express Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Travaux publics Supprimer Valider Valider

Le groupement porté par Razel Bec, SefiI-Intrfor et Fayat Métal a remporté le marché de 325 M€ pour la construction de 5,5 km de tunnel, de la gare de Chelles et de 6 ouvrages annexes.

Razel-Bec (mandataire), filiale du groupe Fayat, en groupement avec Sefi-Intrafor et Fayat Métal, également filiales du groupe Fayat, vient de se voir attribuer par la Société du Grand Paris la réalisation du lot 3 de la future ligne 16 du Grand Paris Express Saint-Denis Pleyel-Noisy-Champs.

Le contrat, d’un montant de 325 millions d’euros dont 274 millions d’euros pour Razel-Bec porte sur la réalisation :

• d’un tunnel de 5,5 km,

• du génie civil de la gare de Chelles

• et de 6 ouvrages annexes.

Les travaux commenceront au mois de juin 2021 sur la gare de Chelles pour une livraison du chantier en 2026.

Réemploi de tunnelier

Le tunnelier à pression de terre débutera l’excavation en mars 2022 et finira sa course une vingtaine de mois plus tard. Il partira de l’arrière-gare de Noisy-Champs, à l’extrémité de la ligne 15 et remontera en direction du nord jusqu’à l’ouvrage Bel-Air situé sur la commune de Chelles.

Ce nouveau creusement donne à la Société du Grand Paris et à Razel-Bec la possibilité de réemployer un tunnelier actuellement en fonctionnement sur la ligne 15 et ainsi de réduire les coûts et l’impact environnemental que générerait la fabrication d’un tunnelier neuf.

Ce projet mobilisera près de 300 personnes, dont l’équivalent de 25 emplois temps plein seront réservés à l’insertion sociale.

Par ailleurs, 20% du montant du marché sera opéré par des petites ou moyennes entreprises.