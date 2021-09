Fayat lance une campagne de recrutements massifs

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Fayat Supprimer Recrutement BTP Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Fayat, qui prévoit 1000 recrutements par an dans les trois prochaines années, met en avant ses collaborateurs et sa singularité à travers une nouvelle campagne.

Pour accompagner sa croissance en France et à l’international, et répondre aux enjeux de projets urbains d’envergure comme le Grand Paris Express, Fayat recherche activement des talents pour l’ensemble de ses activités.

L'objectif : recruter 1000 talents par an pendant les trois prochaines années.

Le groupe souhaite se faire mieux connaître des candidats et plus particulièrement des jeunes, afin de partager avec eux la diversité de ses métiers. Pour cela, il lance lundi 13 septembre une campagne employeur 100% incarnée par les collaboratrices et collaborateurs de ses filiales qui ont prêté leur image pour représenter leur propre métier et faire résonner l’ADN du groupe.

Conducteurs de travaux, chefs de chantier, chefs d’équipe, ingénieurs, chargés d’affaire, techniciens de bureau d’étude, conducteurs d’engin, etc. De nombreuses opportunités sont offertes aux candidats souhaitant rejoindre l'une des sept activités de Fayat : Travaux Publics, Fondations, Bâtiment, Energie & Services, Métal, Chaudronnerie et Matériel Routier.

En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros.