« Favoriser les industries locales qui développent les solutions de réemploi et de décarbonation », Benoit Bazin (CEO Saint-Gobain)

La 18e édition du concours international d’étudiants en architecture lancé par Saint-Gobain porte sur un site lisboète très contraint : il faut à la fois rénover, démolir pour reconstruire et aménager le site pour l’ouvrir sur la ville. Que ce soit sur la cible (les étudiants en architecture) ou l’enjeu (l’aménagement du site), en quoi ce concours est-il symbolique de votre stratégie ?

Il s’agit effectivement d’un symbole important de la stratégie de Saint-Gobain, qui vise à devenir leader de la construction durable. Notre activité porte à la fois sur la construction neuve pour répondre à la croissance démographique et à l’urbanisation rapide des pays émergents notamment, et sur la rénovation, un enjeu important des pays européens puisque plus de 80% des immeubles de 2050 y existent déjà. Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des ressources, les solutions techniques existent déjà. La difficulté pour le secteur du bâtiment réside dans leur mise en œuvre : il s’agit de mobiliser une chaîne de valeur encore très fragmentée. Ce concours fait le lien entre les futurs architectes qui dessineront les villes de demain et les industriels.

Quelle est la part de l’activité de Saint-Gobain alignée sur la Taxonomie européenne, qui s’applique aux entreprises depuis 2022 ?

La Taxonomie européenne est une bonne première base, mais ses critères sont selon moi à améliorer, parce qu’ils ne prennent pas toutes les activités en compte. Par exemple, notre activité de distribution, qui nous permet d’être au contact des artisans, de les sensibiliser aux enjeux liés au changement climatique et aux nouveaux matériaux… n’est pas prise en compte. Or, c’est bien grâce à ce réseau que nous pouvons en France mettre en œuvre la REP. Selon les critères de ce règlement européen, 17% de notre activité est alignée.

Il y a 4 ans, nous avons fait mesurer par un organisme tiers indépendant (EY) la part de notre activité qui répond aux enjeux de développement durable et de performance. 400 familles de produits ont été auditionnées. L’audit a conclu que près de 75% de notre chiffre d’affaires a un impact positif sur les enjeux de développement durable. Par ailleurs, près de 50% de nos ventes sont réalisées avec des produits couverts par des déclarations environnementales, ce qui représente plus de 1 800 FDES.

Nous sommes les premiers à lancer sur nos principaux marchés des offres bas carbone, à l’exemple du verre Oraé®. Grâce à l’utilisation d’électricité renouvelable dans nos usines et au recours à un contenu élevé en matière recyclée, nous réduisons son empreinte carbone de 40% par rapport à l’empreinte moyenne des produits verriers que nous proposons en Europe. Cette innovation sera déployée dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien hôtel de région à Paris. Nous proposons également en France de la laine de verre constituée de 70% de matériaux recyclés. Ou, en France toujours, des plaques de plâtre avec 50% de gypse recyclé.

Nous sommes dans notre rôle en proposant des solutions. Pour accélérer, nous attendons aussi une mobilisation de la puissance publique.

