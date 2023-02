Fastloc, un tube multicouche facile et rapide à installer

Le spécialiste des solutions polymères promet avec Fastloc un gain de temps et de confort pour les plombiers-chauffagistes sur les chantiers. Le système est conçu pour la création d’installations de réseaux d’eau potable et de radiateurs. Il comprend un tube multicouche et un raccord à sertir sans évasement du tube. Le tube se compose de deux couches de PE-RT et d’une couche en aluminium qui empêche la pénétration d’oxygène et la formation de boue.

Le système de raccord sans évasement, sûr et étanche, assure un gain de temps à l’installateur en supprimant une étape de sertissage. Une gamme complète de raccords est disponible, pour toutes les configurations. Le sertissage des tubes se fait avec l’outil Rautool A-One et des mors adaptés. Sur le raccord, une encoche permet de vérifier l’insertion complète du tube avant et pendant le sertissage. Disponible de 16 à 40 mm de diamètre, en nu, pré gainé et isolé, le tube Fastloc dispose d’une ACS et d’un certificat NF-545 pour classe d’application 2-4-5 (chauffage et sanitaire).