Comment la construction prend en compte la santé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Santé Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer Economie circulaire Supprimer reemploi Supprimer Technique Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Pour fêter les dix ans des Défis Bâtiment Santé, lancés par le Dr Suzanne Déoux en 2011, l’association lance une enquête en ligne afin de dresser un premier état des lieux de la prise en compte de la santé par les acteurs de la construction.

Quels sont les critères qui évoquent la santé dans le bâtiment ? Quelle part de vos projets ou de vos produits prennent en compte la santé ? Utilisez-vous des matériaux biosourcés, écoconçus ou recyclés ? Telles sont quelques-unes des questions que pose l’association bâtiment santé plus dans son questionnaire en ligne, disponible jusqu’au 10 mars 2021.

« L’objectif avec cette première enquête est de dresser un état des lieux de la prise en compte de la santé par le panel le plus large possible d’acteurs de la construction », insiste Suzanne Déoux, présidente de l’association. Pour que cet état des lieux soit représentatif, il faut non seulement un grand nombre de répondants, mais surtout des profils variés. En l’occurrence, l’enquête s’adresse aussi bien aux maîtres d’ouvrages publics comme privés, aux bailleurs sociaux, aux investisseurs, aux architectes, aux ingénieurs de bureaux d’études et aux fabricants de produits de construction qu’aux universitaires, aux entreprises de construction, aux associations, aux bureaux de contrôle, etc.

Colloque sur l'économie circulaire et la santé

Le contenu de l’enquête a été élaboré par le comité scientifique de l’association avec le Conseil national de l’Ordre des architectes. L’Ademe et le service architecture du ministère de la Culture ont également apporté leur soutien ainsi que quatre partenaires industriels des Défis bâtiment santé, en l’occurrence, Uniclima, Rockwool, Signify et Tarkett. La structuration des 22 questions puis leur analyse sera ensuite réalisée par la juniore entreprise Junior Consultant de l’Ecole nationale de statistique et d’analyse de l’information (Ensai).

Les résultats seront publiés fin mai prochain, puis tous les acteurs de la construction et de l’aménagement mobilier seront conviés à débattre des principaux enseignements et des actions à mettre en place lors du colloque « Economie circul’air, la santé dans la boucle » qui se tiendra le 24 juin à Paris.