Faire son ITE chez le voisin : les règles du jeu enfin fixées

Un décret publié le 24 juin met en musique l’exercice du droit de surplomb, consacré par la loi Climat et résilience, pour faciliter les travaux d’isolation thermique par l’extérieur en limite séparative.

Il aura fallu presque deux ans pour l’adopter, mais le voici : le décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 vient définir les modalités d’application de l’article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Celui-ci a été introduit par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 afin de rendre possible l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur le fond voisin pour la réaliser. Tout l’enjeu étant de trouver un équilibre entre les impératifs de rénovation énergétique des bâtiments et le respect des droits de propriété.

Surplomber, accéder

Pour mémoire, l’article L. 113-5-1 du CCH énonce que « le propriétaire d'un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l'extérieur bénéficie d'un droit de surplomb du fonds voisin de trente-cinq centimètres au plus lorsqu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ».

Il ajoute que « l'ouvrage d'isolation par l'extérieur ne peut être réalisé qu'à deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure ».

[...]