FAIRE : lancement de la 7e édition

Organisé en direction des acteurs de la fabrique urbaine et architecturale, FAIRE 2023 propose cette année d’explorer 4 grands thèmes pour la ville d’aujourd’hui (et de demain) :



Adaptation au changement climatique;

Transformation et régénération des sols;

Espaces publics inclusifs;

Intelligence artificielle et architecture.

Prototypes, recherches, expérimentations portés par des architectes, urbanistes, paysagistes, designers, ingénieurs, chercheurs, artistes, etc. Le projet, s’il est sélectionné, sera accompagné par FAIRE pour définir le processus de recherche, trouver les partenaires ou les territoires nécessaires à son développement et lui offrir un soutien financier, technique et logistique.

Date-limite de remise des projets : 15 novembre 2023 à 23h59 via le site www.faireparis.com