Faire intervenir un spécialiste à domicile

Panne d’électricité, fuite d’eau, serrure récalcitrante… Chaque année, des milliers de particuliers font appel aux services d’un professionnel pour les dépanner. Malheureusement, tous les artisans ne sont pas honnêtes. Que faire, dès lors, pour bénéficier d’un service fiable ?

Dépannage à domicile : les plaintes en augmentation

Selon l’INC (Institut national de la consommation), le secteur du dépannage à domicile fait l’objet d’un nombre croissant de réclamations de la part des consommateurs. En cause : le démarchage agressif, le manque d’informations pré-contractuelles ou encore l’absence de qualifications des intervenants. Selon les enquêtes de la DGCCRF, les grandes agglomérations sont les plus touchées par le phénomène. De là à dire qu’il est impossible de trouver un bon plombier à Lyon, il y a heureusement une marge.

Trouver un artisan : les écueils à éviter

Pour trouver un professionnel digne de confiance, mieux vaut qu’il soit recommandé (par un proche, le syndic ou la compagnie d’assurances, par exemple). Ensuite, il faut savoir que toute prestation de maintenance, de réparation ou de dépannage doit faire l’objet d’une information tarifaire écrite préalable. Tant que le devis n’est pas signé, il n’engage pas le client.

Intervention à domicile : droits du client et obligations de l’artisan

Concernant les pièces indispensables à la réparation, le droit de rétractation ne s’applique pas. En revanche, selon le Code de la consommation, toute vente de matériel ou souscription de contrat supplémentaire garantit ce droit au client. Ce dernier n’est alors tenu de régler aucune somme avant un délai minimum de sept jours. Dans tous les cas, l’artisan doit établir une facture détaillée à partir d’un montant de 25 euros.

Les recours en cas de problème

Si le client n’est pas satisfait de l’intervention, il a à sa disposition différents moyens de défense. Tout d’abord, il peut contacter l’entreprise pour tenter de trouver un accord à l’amiable. Si cela ne suffit pas, il est possible de faire appel à une association de consommateurs. Le client peut également saisir le médiateur de la consommation, dont les coordonnées doivent lui être fournies par l’entreprise. Enfin, le dernier recours consiste à saisir les tribunaux.

Avec l’augmentation du nombre et de la sophistication des équipements dans les foyers, les interventions d’entretien et de dépannage sont également en hausse. Il est donc plus important que jamais d’être vigilant quant au choix d’un professionnel compétent.

