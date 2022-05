Faire appel à un serrurier : comment choisir le bon artisan?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

À la recherche d’un serrurier ? Lesbonsartisans.fr accompagnent ses clients à la rencontre du professionnel qui réalisera leurs travaux.

Depuis leur création en 2012, lesbonsartisans.fr ont su réconcilier, sur tout le territoire national, artisans et professionnels avec les personnes en besoin de conseils et d’interventions dans des domaines aussi divers que l’électricité générale, la plomberie, la maçonnerie, la peinture, la climatisation, la sécurisation des biens ou le chauffage.

Grâce au tissage d’un réseau qui couvre, aujourd’hui, même les villes et villages laissés de côté par beaucoup d’autres entreprises, ils peuvent répondre à toutes les demandes dans un temps record tout en maintenant un haut niveau d’exigences professionnelles durant toutes les étapes de la définition du besoin à la réception des travaux en passant par la sélection du partenaire en charge de sa réalisation et la garantie des devis signés de part et d’autre.

Trouver un professionnel de qualité

En s’appuyant sur un système de notation effectué par leurs clients pour les prestations réalisées, lesbonsartisans.fr corrigent tout manquement ou dysfonctionnement durant la réalisation du chantier. Avant, le choix d’un serrurier se faisait surtout par le « bouche-à-oreille ». Il faut dire que les modes de communication étaient plus directs, on discutait en faisant ses courses et il était donc facile d’obtenir le numéro de téléphone du serrurier du quartier ou du village. Aujourd’hui, ces connexions s’établissent de plus en plus difficilement et l’on a tendance à se laisser séduire par des cartes distribuées dans les boites aux lettres ou choisir au hasard sur internet un serrurier, ou du moins une personne se faisant passer comme tel. Pourtant, on l’oublie sans doute, mais le serrurier est le premier maillon permettant de sécuriser son habitation. Alors, comment trouver un serrurier dans toutes les villes de France et vous éviter de graves déconvenues ?

Que pouvez-vous demander à un serrurier ?

On limite bien trop souvent le travail du serrurier au fait d’ouvrir une porte quand on perd ou on oublie ses clés à l’intérieur de son appartement. C’est d’ailleurs dans ce type de circonstances, en situation d’urgence, que l’on risque le plus de tomber sur des personnes assez peu scrupuleuses et qui profitent de la situation pour surfacturer la prestation.

Un « vrai » serrurier est avant tout un professionnel ayant suivi une formation professionnelle ad hoc. Il est dans ses cordes de créer de toutes pièces les portes, mais aussi fenêtres, les baies vitrées qui équiperont une maison ou un appartement. Il est aussi spécialisé en blindage et, aujourd’hui, dans l’électronique. Les systèmes de fermetures faisant appel de plus en plus à de nouvelles technologies, comme la maîtrise des ondes magnétiques ou la biométrie.

Même si la serrure qui équipe la porte d’entrée d’un logement est le premier rempart qui permet de le sécuriser, le rôle du serrurier va au-delà ! Pour information, la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la répression des Fraudes (DGCCRF) considère la serrurerie comme l’activité qui engendre le plus de plaintes suite à des dépannages réalisés en condition d’urgence par des dépanneurs peu scrupuleux. Une raison de plus pour les personnes en demande d’une prestation de laisser lesbonsartisans.fr prendre en charge la recherche du professionnel le plus qualifié.

Lesbonsartisans.fr, mode d’emploi

Ce qui fait la force de l’entreprise, c’est la philosophie qui a précédé à sa création. Mettre au cœur de l’entreprise les clients et les professionnels. C’est d’ailleurs ce qui les différencie des plateformes de mise en relation que nous connaissons tous.

Ici, l’objectif est simple, il consiste à accompagner la personne qui demande de l’aide en lui trouvant un artisan ou un professionnel qui lui réalisera la prestation qu’elle désire. Qu’il s’agisse d’un dépannage électrique, d’installation d’une nouvelle chaudière ou d’un travail de serrurerie, d’ouverture d’une serrure ou de blindage d’une porte avec fermeture multipoints, la demande est prise en charge, chiffrée et la mise en relation avec le professionnel le plus compétent est faite. Mais cela ne s’arrête pas là !

Quand un client contacte lesbonsartisans.fr, un chargé d’affaires prend en charge sa demande et s’engage à la suivre jusqu’à sa réalisation. C’est avec lui que le client va définir le contenu et les contours de sa demande, le chargé d’affaires va ensuite la chiffrer et le mettre en relation avec le professionnel qui interviendra, un serrurier par exemple. Passer par lesbonsartisans.fr c’est avoir la garantie qu’il n’y ait pas de malentendu ni sur la nature du dépannage ou des travaux à réaliser ni sur le prix de la prestation.

Si, toutefois, le professionnel retenu au regard de la situation sur le lieu d’intervention constate que le périmètre est différent ou s’il propose une autre solution qui serait budgétairement plus importante, tout se fera en concertation entre le client, le chargé d’affaires et le professionnel. Pas de surprise désagréable à la fin des travaux !

Nous en avons parlé, plus haut, faire appel à un serrurier dont personne n’a vérifié les compétences est une énorme prise de risque à la fois financière, mais aussi en matière de sécurité pour les biens, mais aussi les personnes.

Faire appel à un professionnel via lesbonsartisans.fr c’est aussi participer à la mise en avant de nombreuses professions comme celle de serrurier. Une profession qui est encore mise à mal par la concurrence déloyale d’entreprises ou d’individus qui profitent de la facilité d’accès aux demandes de clients naïfs et ayant besoin, bien souvent, d’une intervention en urgence.

Contacter lesbonsartisans.fr c’est avoir l’assurance de se faire dépanner ou de faire réaliser des travaux de serrurerie dans les règles de l’art au prix le plus juste !

