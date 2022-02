Factures électroniques : les solutions pour accompagner les TPE

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Marchés publics Supprimer France Supprimer Facturation électronique Supprimer Marchés privés Supprimer Chorus pro Supprimer AIFE Supprimer Factures Supprimer Exécution du marché Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les entreprises doivent transmettre à leurs cocontractants publics des factures sous forme dématérialisée, via Chorus pro. Une réponse ministérielle fait le point sur les solutions mises en place pour accompagner les plus petites d'entre elles dans la mise en œuvre de cette obligation.



Le sénateur Michel Dagbert (Pas-de-Calais - SER) rapporte que la dématérialisation des procédures de marchés publics et des factures "empêche de nombreuses entreprises locales" de répondre aux appels d'offres publics car elles n'ont pas "la formation nécessaire, ni le temps pour l'apprentissage de ces nouvelles procédures" ce qui "accentue les inégalités avec les plus grosses structures". Dans le cadre des questions au gouvernement, il lui demande quelles mesures il entend mettre en œuvre pour faciliter la tâche de ces TPE.

L'AIFE prend les entreprises par la main

Depuis 2020, rappelle le ministère des Comptes publics, toutes les entreprises, y compris les plus petites, titulaires d'un marché public passé avec l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics, sont tenues de transmettre des factures dématérialisées via la plate-forme Chorus Pro. Celle-ci permet le dépôt, la réception et la transmission de ces factures sous plusieurs modes pour tenir compte de la maturité numérique des entreprises. Les factures peuvent ainsi être transmises en mode « portail », par saisie directe ou dépôt de fichier, ou en mode EDI (échange de données informatisées) et API (service d'interface en temps réel).

L'Agence pour l'informatique financière de l'Etat (AIFE), qui opère la plate-forme, met en œuvre un accompagnement dédié aux entreprises afin de les aider dans cette dématérialisation vers le secteur public "sous plusieurs formes pour être le plus proche possible des besoins". Elle propose ainsi des webinaires thématiques, découvre-t-on sur son site. Par exemple : gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour les fournisseurs / pour les MOE / pour les MOA, ou encore répondre à des consultations publiques avec le e-Dume.

L'AIFE intervient également "dans le cadre d'événements ou d'actions d'accompagnement ciblés" souvent "sur demande de collectivités locales à destination de leurs fournisseurs, ou d'organisations professionnelles à destination de leurs adhérents", ajoute l'exécutif. Un formulaire sur le site de Chorus Pro est disponible pour ces demandes.

Les factures B to B bientôt concernées

Par ailleurs, le gouvernement indique que cette dématérialisation va s’imposer également au secteur privé. Le principe en a été posé par la loi de finances pour 2021 (article 195) et une ordonnance du 15 septembre 2021 en a défini le cadre juridique. Comme pour le secteur public, cette généralisation se déploiera de manière progressive entre 2024 et 2026.

Enfin, il précise que "dans le cadre de la préparation de cette réforme, un dispositif de concertation avec les entreprises de toutes tailles, et leurs organisations représentatives, a été mis en œuvre depuis février 2021". Et qu' "en liaison avec les entreprises et les autres parties prenantes (opérateurs de dématérialisation, éditeurs de logiciels et experts comptables notamment), un dispositif d'accompagnement au changement sera conçu par la DGFiP et l'AIFE afin de permettre aux entreprises de s'approprier dans les meilleures conditions le dispositif."

