Facom revient sur le segment des chaussures

Le fabricant d’outillage a signé un partenariat sous licence avec Parade Protection.

Facom n’est pas à son coup d’essai sur les EPI. Le fabricant d’outillage proposait dès 2013, et pendant quelques années, une gamme de vêtement de travail et de chaussure de sécurité conçue et fabriquée par Dickies. Profitant de sa notoriété, la filiale du groupe nord-américain a décidé de revenir sur ce marché. En mars 2022, elle s’est associé avec la société picarde Lebeurre pour le lancement d’une nouvelle ligne de vêtement de travail. Et depuis septembre, elle a choisi le français Parade Protection pour concevoir, fabriquer et distribuer une nouvelle collection de chaussures de sécurité.

1 million de chaussures

Ce spécialiste des EPI n’est pas un inconnu dans le secteur. Il a écoulé plus de 1 million de chaussures de sécurité par an et possède une part de marché de 40 % sur les paires injectées. Pour Facom, il a créé six modèles qui s'adressent à tous les professionnels travaillant dans le secteur automobile, l'industrie, la logistique, le second œuvre ou le commerce.