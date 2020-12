Faciliprime, une nouvelle offre pour les artisans chauffagistes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Chaudière Supprimer Pompe à chaleur Supprimer CEE Supprimer Maprimerenov Supprimer Financement aidé Supprimer France Supprimer Capeb Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Valider Valider

La Capeb et Aidee lancent une offre dédiée à la fois aux artisans et aux particuliers, afin de faciliter et d’encourager les travaux de remplacement d’anciennes chaudières par des pompes à chaleur « biofioul ready ».

Avec Faciliprime, les artisans chauffagistes vont pouvoir accompagner leurs clients qui souhaitent remplacer leur ancienne chaudière au charbon ou au fioul. Issue d’un partenariat entre la Capeb et l’Association interprofessionnelle pour le développement de l’efficacité énergétique (Aidee), cette offre permet aux particuliers de profiter d’aides et d’un financement à 0 % pour remplacer leur chaudière par une solution « biofioul ready ». Celle-ci, combinant une chaudière à condensation compatible biofioul et une PAC air/eau, répond aux besoins énergétiques des logements et apporte un confort en toute saison à un coût maîtrisé.

9 100 € de primes, 7 marques partenaires

Ces nouveaux équipements peuvent être financés sous forme de mensualités (à partir de 83,33 €/mois sur 60 mois, garantie étendue à 3 ans sous conditions). Parmi les avantages inclus : 300 € de prime du fabricant participant, jusqu’à 4 800 € de prime « CEE Coup de Pouce chauffage Aidee », jusqu’à 4 000 € de prime MaPrimeRénov’ et un financement à 0 % avec Franfinance, filiale de la Société Générale. En tout, jusqu’à 9 100 € de primes cumulées peuvent être déduites de la facture des clients en fonction de leur éligibilité aux différentes aides.

Pas moins de 7 grandes marques industrielles capables de commercialiser des PAC hybrides « biofioul ready » sont réunies autour de l’offre Faciliprime : Atlantic, Auer, Chappée, De Dietrich, Domusa, Oertli et Perge. Le catalogue des produits éligibles est disponible sur le site web dédié, faciliprime.fr. Afin de soutenir l’offre, chaque marque s’engage à verser une prime de 300 € à déduire sur le devis du client.

Des démarches simplifiées pour l’artisan et pour le client

Pour l’entreprise RGE, l’offre Faciliprime assure un accompagnement afin de simplifier les démarches administratives. Tous les supports (mode d’emploi, convention, dépliant clients, passeport crédit…) sont mis à sa disposition sur le site faciliprime.fr et une plateforme téléphonique dédiée est mise en place, pour chaque étape de l’offre.

Enfin, en tant que mandataire de MaPrimeRénov’, Aidee se charge des démarches administratives auprès de l’Anah et avance l’aide concernée directement à l’entreprise. Cette dernière n’a plus qu’à déduire le montant correspondant sur la facture. Une simplification des procédures bienvenue autant pour le client que pour l’entreprise.