Face aux fraudeurs (1/7) : deux pas en avant, trois pas en arrière…

Dans la première série de notre feuilleton, nous avons décrit des modes opératoires d’escrocs à la rénovation énergétique. Dans la seconde, que les bureaux de contrôle étaient parfois… hors de contrôle. Parmi tous les acteurs qui ont accepté de témoigner, souvent de façon anonyme, beaucoup s’interrogent : comment est-ce encore possible ? « L’Etat n’apprend pas de ses erreurs », juge ainsi l’un des témoins.

Retour vers le futur

A la fin des années 2000, déjà, des escrocs captaient une part significative du marché de la pompe à chaleur ou du photovoltaïque, avec des méthodes sans doute moins abouties qu’aujourd’hui, mais largement aussi malhonnêtes. A l’époque, l’Etat adopte un schéma qui, depuis, semble se répéter sans fin : création d’une aide généreuse, développement des fraudes, coup d’arrêt brutal.

C’est ce qui s’était produit en 2011, quand Nathalie Kosciusko-Morizet, alors ministre de l’Environnement, avait mis un terme précipité aux tarifs d’achat très généreux qui portaient la filière photovoltaïque. Dans un courrier adressé en octobre 2022 à un acteur du marché inquiet de l’absence d’aides ambitieuses à l’isolation thermique, le ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire assumait cette ligne. « La sursollicitation de certains travaux, dont l’isolation a pu faire partie, a conduit une minorité d’acteurs à multiplier des « offres à 1 € ». Les enquêtes de la DGCCRF ont souligné que ces dernières favorisaient les travaux de faible qualité et pénalisaient in fine les ménages et la réputation des filières. Dans ce cadre, une baisse des subventions accordées aux travaux d’isolation a pu être mise en œuvre afin de limiter ces excès. »

[...]