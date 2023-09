Face au ralentissement de la construction, Eqip accélère sur la fourniture industrielle

Le groupement de distributeurs indépendants spécialisés en quincaillerie du bâtiment et en fourniture industrielle l’avait annoncé l’année dernière à l’occasion de la 7e édition de son salon Formatech. Il persiste et signe cette année lors de son salon 2023 : Eqip veut s’engager plus fermement sur la voie de la fourniture industrielle. Une activité déjà pratiquée par un certain nombre de ses adhérents, avec la structuration récente de plusieurs pôles dédiés (chez Foussier par exemple, ou encore Dompro, Fic, Forum du bâtiment etc), mais malgré tout encore globalement largement minoritaire.

Cet article est réservé aux abonnés Négoce Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]