Face à l’éco-délinquance, les artisans en appellent aux pouvoirs publics

Depuis quelques mois, l’Anah freine les paiements de milliers d’entreprises, dont beaucoup d’artisans, qui de bonne foi se sont engagées dans le dispositif du mandataire MaPrimeRénov’. Objectif affiché : mieux lutter contre la fraude. Mais par la corruption, la production de faux documents, l’usage de faux profils, l’importation de produits hors des normes françaises, les fraudeurs avancent toujours plus vite et prennent des parts de marché croissantes dans la rénovation énergétique, tandis que les acteurs vertueux sont menacés de cessation de paiement.

Il est temps que les pouvoirs publics agissent avec lucidité et courage contre cette criminalité organisée. La confiance des consommateurs, l’urgence climatique et la baisse immédiate et réelle des factures énergétiques en dépendent. Sans un plan coordonné et volontariste pour repousser ces fraudeurs, c’est le découragement qui gagnera, au risque que les entreprises compétentes se détournent définitivement de cette activité.



POUR UNE INSTRUCTION SERIEUSE DES DOSSIERS

. Instaurer un contrôle aléatoire des dossiers d’instruction par les auditeurs RGE.

. Renforcer les procédures de lutte contre la corruption au sein des organismes instructeurs et de leurs sous-traitants, via un corps de contrôle des agents.



POUR DES CONTRÔLES EFFICACES ET TRANSPARENTS

. Transférer à l’Etat la responsabilité des contrôles sur les chantiers financés par des CEE, sous l’autorité de Bercy.

. Harmoniser les référentiels pour créer un contrôle unique, un même auditeur intervenant à la fois pour RGE, l’inspection CEE et le contrôle MaPrimeRénov’, pour réduire les formalités.

. Interdire aux contrôleurs tout lien direct ou indirect avec le monde travaux et avec celui des CEE.

. Instaurer des contrôles aléatoires des études thermiques, notamment dans le cadre des aides à la rénovation globale.

. Etablir une progressivité du volume de chantiers contrôlés en fonction du montant d’aides perçues, pour atteindre 100 % de contrôles au-dessus de 10 000 €, toutes aides confondues.



POUR UNE INFORMATION UTILE

. Constituer un fichier unique de tous les chantiers aidés, comprenant : les travaux réalisés, les mandataires, délégataires et obligés impliqués, les montants d’aides versés, les entreprises concernées et les bureaux de contrôle ou auditeurs impliqués. Ce fichier devrait être public, tout en anonymisant les propriétaires particuliers, pour protéger leur vie privée.

. Organiser un échange d’informations permanent entre obligés, délégataires CEE, Anah et organismes de qualification sur les entreprises aux pratiques suspectes.

. Aller au bout de la logique du "name and shame" en motivant les sanctions publiées au JO contre des délégataires ou des obligés des CEE, et en signalant par un code couleur sur le site des organismes de qualification les entreprises qui ont fait l’objet de contrôles avec des non-conformités récurrentes.



POUR UNE REACTION RAPIDE

. Imposer le dépôt des demandes de CEE quatre mois au plus tard après la fin du chantier, pour faciliter un contrôle rapide

. Mobiliser les services de l’Etat (police, justice, DGCCRF, Urssaf, impôts, douanes…) et les organismes de qualification autour d’une task force destinée à traquer les fraudes, et lui confier la responsabilité des contrôles.

