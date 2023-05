Fabrice Véront, directeur général de Picard Serrures

Picard Serrures, marque du groupe DOM Security, a un nouveau directeur général. Fabrice Véront succède à Thierry Delaume qui, après six ans à ce poste, a fait valoir ses droits à la retraite.

Ingénieur Arts & Métiers en productique, Fabrice Véront a démarré son expérience professionnelle chez Whirlpool France comme responsable d’atelier de production, avant d’intégrer Valeo à Amiens (80) en tant que responsable méthode travaux de l’atelier tôlerie pendant 2 ans. En 2001, il rejoint Pinet Industrie, spécialiste de la conception et de la fabrication de charnières et verrouillages, comme directeur technique. Il occupe ce poste pendant 11 ans. En 2012, il part occuper cette même fonction au sein de Dény Security (qui appartient également à DOM Security) où il a récemment accompagné la transformation du service pose et maintenance du leader français de l’organigramme de clés et du contrôle d’accès, pour offrir aux clients une qualité de service optimale et sur-mesure.

Il a rejoint il y a quelques semaines une marque à forte notoriété du groupe. « Je suis très heureux de rejoindre Picard Serrures qui, au-delà d’être réputée dans le bassin du Vimeu et dans le milieu de la serrurerie pour être une entreprise sérieuse et innovante, est reconnue en France sur les marchés de la sécurité tant auprès des particuliers que des professionnels » déclare le nouveau directeur général.

Il aura pour mission de poursuivre la stratégie de croissance de l’entreprise en optimisant l’outil de production, en améliorant les flux et les process pour gagner en productivité tout en fédérant les équipes car, comme il le souligne, « cette mission est aussi et d’abord une aventure humaine et un projet collectif ».