Fabre & Lebeau ouvre une troisième agence au Sud de Paris

L’enseigne de Distribution Matériaux Bois et Panneaux (DMBP) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialisée dans les blocs portes, a inauguré un point de vente à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. C’est le deuxième dépôt en région parisienne.

Fabre & Lebeau est une petite enseigne au sein de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. La spécialiste des portes et de menuiserie intérieure ne comptait que deux points de vente, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et à Saint-Priest dans la métropole de Lyon (69). Depuis le mois de juin, elle compte désormais une nouvelle agence. Elle est implantée à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne (94), à quelques mètres de Tible & Dumont, un dépôt du leader francilien du bois-panneau et lui aussi spécialiste des portes et bloc-portes, le Groupe Lababois.

Du stocks et des services

Située à proximité du périphérique, elle est adossée à une agence agence Panofrance (reprise par Dispano). Ce nouveau dépôt se divise en 1 600 m² d’entrepôts de stockage et 150 m² d’espaces de vente et show-room où sont présenté les différentes gammes de menuiserie : les menuiseries techniques pour le secteur tertiaire, les ERP, les industries… ; les menuiseries intérieures pour l’habitat ; et les quincailleries. Pour rappel, Fabre & Libeau dispose en stock près de 12000 huisseries bois, 4000 huisseries métal et 22000 portes bois. L’enseigne propose aussi quatre ateliers, six centres d’usinage pour portes, trois centres d’usinage pour huisseries bois et une ligne de placage pour stratifiés.