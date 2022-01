Fabien Grattepain nommé directeur général d'Azap

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Mouvements Supprimer Services aux négoces Supprimer France Supprimer Valider Valider

Jusqu'à présent directeur commercial de l'éditeur de logiciels pour la supply chain, Fabien Grattepain prend la direction générale de l'entreprise.

Depuis 2015, Fabien Grattepain était directeur commercial d'Azap, éditeur et intégrateur de logiciels de prévision et de planification pour la supply chain. Il vient d'être nommé DG d'Azap, avec pour mission principale la mise en oeuvre du plan Azap Impact, visant à aider les distributeurs et les marques à optimiser leur performance économique et environnementale.