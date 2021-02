Extension et rénovation du lycée Pierre de Coubertin de Meaux à partir de 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

D’importants travaux seront réalisés au lycée Pierre de Coubertin de Meaux à partir de 2022. Ils s’inscrivent dans un projet de rénovation et d’extension de l’infrastructure.

Le lycée Pierre de Coubertin, à Meaux (Seine-et-Marne), sera en chantier à partir de 2022 dans le cadre de son extension et de sa rénovation. Les travaux porteront sur la création d’un hangar ainsi que sur l’agrandissement et la rénovation du complexe scolaire (gymnase, espaces pédagogiques, hébergements et cantine…). « Nous sommes en train d’établir le programme fonctionnel des travaux, pour ensuite déposer les deux permis de construire en 2022 », a déclaré Marie-Carole Ciuntu, vice-présidente de la Région Île-de-France en charge des lycées.

La restructuration du lycée Pierre de Coubertin de Meaux vise à améliorer l’organisation fonctionnelle, à augmenter la capacité d’accueil et à développer l’apprentissage des métiers de l’aérien. Ce projet devrait être achevé d’ici 2027. Un budget de 75 M€ est affecté à sa réalisation. Ce financement est issu du plan France Relance, avec une participation de la Région Île-de-France à hauteur de 8 M€.