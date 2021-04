Expo universelle Dubaï 2020 : le Pavillon France est terminé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Besix Supprimer International Supprimer Réalisations Supprimer Moyen-Orient Supprimer Valider Valider

Le pavillon imaginé par les cabinets d'architectes Atelier Perez Prado et Celnikier & Grabli Architectes et le bureau d’études OTE Ingénierie sur le thème spécifique "Lumière, Lumières", a été livré par le groupe belge Besix.

En présence de Franck Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et de Erik Linquier, Commissaire général de la France à l'Exposition universelle de Dubaï et Président de la Cofrex, la directrice générale de l'Exposition universelle de Dubaï 2020, Reem Al Hashimi, a accueilli le Pavillon France.

Conçu par les cabinets d'architectes Atelier Perez Prado et Celnikier & Grabli Architectes et le bureau d’études OTE Ingénierie et construit par Besix France, sur le thème spécifique "Lumière, Lumières", le Pavillon France se veut un exemple de respect des principes de l’architecture bioclimatique dans le choix des matériaux et l'approche circulaire : l’une de ses particularités sera notamment sa capacité à être démonté et réutilisé.

Le Pavillon France de Dubaï 2020 sera démontable - © France Dubaï 2020 Close Lightbox

Outre ses qualités en matière d’écoconstruction, le Pavillon France comporte diverses prouesses techniques, parmi lesquelles figure une façade intérieure spectaculaire de 1800 m². Sa terrasse panoramique offre par ailleurs une vue unique sur le site de l’Exposition.

Façade intérieure du Pavillon France de Dubaï 2020 - © France Dubaï 2020 Close Lightbox

Le bâtiment sera par ailleurs quasi-autonome en énergie pendant les six mois de l’Exposition universelle, alliant des équipements de basse consommation à une alimentation en énergie renouvelable, produite par les 2500 m² de tuiles solaires intégrées à sa façade.

Pavillon France de l'Exposition universelle de Dubaï 2020 - © France Dubaï 2020 Close Lightbox

"Il constituera un point de repère majeur et incontournable de l’Exposition universelle de Dubaï", a assuré Rik Vandenberghe, CEO de BESIX Group. "La philosophie du Pavillon France reflète une conviction profonde de BESIX : si le secteur de la construction est aujourd’hui une cause prépondérante de notre empreinte carbone collective, celui-ci est aussi au cœur de la solution (...) Le Pavillon France porte en lui-même ces messages de manière remarquable", a-t-il conclu.