Exclusif : « Nous financerons la totalité des travaux d’urgence de Grigny 2 », Thierry Repentin, président de l’Anah

Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’habitat a voté ce mercredi 10 mars le déblocage de fonds complémentaires pour financer l’intégralité des travaux d’urgence de la deuxième plus grande copropriété d’Europe.

Jean Castex a annoncé une aide pour Grigny 2 en janvier dernier. Quelle mesure exceptionnelle sera votée dans le cadre du conseil d’administration du 10 mars ?

Nous allons voter une modalité d’aide exceptionnelle pour un site qui l’est tout autant. L’Anah financera la totalité des travaux d’urgence de la copropriété Grigny 2. Elle se compose de 5 000 logements, 17 000 personnes y vivent, et les élus locaux recherchent des solutions depuis des années, sans succès. Les copropriétaires n’auront plus de reste à charge. L’Anah financera les travaux TTC, car ces derniers étaient dans l’incapacité de les supporter. Cette mesure engagera l’Agence sur ce projet à hauteur de 44 M€.

Quels types de travaux seront financés ?

Il s’agit de travaux de mise en sécurité des parties communes et des espaces de circulation, de la réfection des espaces bâtis extérieurs, notamment des balcons défectueux et des façades, des réseaux de services, tels les systèmes de ventilation, colonnes sèches, etc. Les travaux commenceront dès avril pour trois copropriétés et s’entendront à l’ensemble des 26 copropriétés concernées d’ici octobre 2022.

