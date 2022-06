Exclusif : Ginger acquiert Environnement - Investigations

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ingénierie Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Ginger Supprimer Sites et sols pollués Supprimer Environnement Supprimer Valider Valider

Cette acquisition complète l’offre de services du groupe d'ingénierie en sondages et mesures environnementaux à destination des industriels, des acteurs de l’aménagement, de la construction et des collectivités territoriales. Elle conforte la position de leader de Ginger dans le domaine des sites et sols pollués.

Après Hydrosol fondations, Schniering Gmbh, Conseils Environnement et Sogéo Expert en 2021, Ginger a conclu le 2 juin sa

cinquième acquisition en moins de deux ans.

Le groupe d'ingénierie a signé l’acte d'acquisition de la société Environnement - Investigations, entreprise de sondages environnementaux créée en 2008 et oeuvrant dans le domaine des sites et sols pollués, principalement pour des clients industriels.

Au-delà des missions de prélèvements et des expertises environnementales de terrains, l’équipe de Environnement et Investigation a mené des projets de Recherche et Développement sur le thème des analyses in situ et en particulier sur des méthodes de prélèvement à partir d’ateliers de sondages spécifiquement développés pour répondre à ces besoins.

L’arrivée d’Environnement - Investigations, dont le siège est à Fontvieille, qui complète l’offre de services de Ginger en sondages et mesures environnementaux, viendra renforcer sa branche environnement et conforter la position de leader du groupe dans le domaine des sites et sols pollués.

« Environnement - Investigations et le Groupe Ginger partagent la même culture technique, basée sur l’importance des investigations de terrain et je suis heureux de rejoindre les équipes qui contribuent au développement de ces prestations », s'est félicité dans un communiqué Jean-Francois Rocci, gérant de Environnement - Investigations.