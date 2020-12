Exclu : Les industriels lauréats des Trophées du négoce 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer tropheesnegoce Supprimer France Supprimer Terreal Supprimer VALENTIN Supprimer Rockwool Supprimer Ideal Standard Supprimer Valider Valider

Certaines innovations ont marqué le jury de la 13ème édition des Trophées du négoce, avec notamment des nouveautés chez les industriels axées sur la connectivité, le confort de pose et le service au négoce.

Connectivité

Ideal Standard, la connectivité dans les sanitaires publics

Le modèle Sphero Maxi développé par la marque Porcher s’appuie sur la connectivité pour limiter les consommations d’eau et simplifier l’entretien et la maintenance.

Sphero Maxi d'Ideal Standard Close Lightbox

Dans les locaux de travail ou les espaces ouverts au public, la gestion des sanitaires entraîne souvent des complications. Ideal Standard, via sa marque Porcher, utilise les atouts de la connectivité dans son urinoir Sphero Maxi, pour simplifier le quotidien des gestionnaires.

Un capteur intelligent optimise la durée de la chasse et le volume d’eau. Cet appareil, installé au niveau du siphon, détecte les problèmes et déclenche une alerte, via une diode led intégrée qui s’allume dans ce cas ou lorsque la cartouche ou la batterie arrivent en fin de vie. Le capteur transmet également les informations à distance au gestionnaire. Cette fonctionnalité accompagne un design global favorisant l’hygiène et la préservation de l’eau. Dernier avantage, l’installation de Sphero Maxi est simple et rapide.

Environnement et ressources naturelles

Hirsch Isolation, le PSE bas carbone

Le fabricant innove avec un isolant en PSE à base de matières premières végétales, dont le bilan carbone est abaissé de 60 % par rapport aux produits du marché.

Hirsch Isolation - © C. Boury Close Lightbox

Le bas carbone s’invite dans la réglementation sur la construction, et les produits de la construction s’adaptent. La preuve avec Hirsch Isolation, qui a lancé Cellomur Ultra Eca, un isolant à empreinte carbone améliorée. Le bilan carbone est divisé par presque trois par rapport à un isolant PSE classique, grâce à l’emploi de matières premières d’origine végétale. Hirsch Isolation utilise des déchets verts de deuxième génération, d’origine européenne. Hirsch Isolation bénéficie d’une certification ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) pour la production de cette biomasse, garantissant que les matières végétales utilisées ne créent pas de déforestation ni de perte de biodiversité. Moins cher que la plupart des isolants biosourcés, ce produit ne modifie en rien les habitudes de pose par les professionnels.

Performance thermique (ex aequo)

Rockwool, l’isolation des combles simplifiée

Pour faire gagner du temps lors de la pose, Rockwool intègre la forme des chevrons dans un isolant, et l’associe à une suspente brevetée.

Au lieu de deux couches, l’une entre les chevrons, et l’autre continue sur la première, Rockcomble Evolution épouse la forme des chevrons et atteint un R de 6 en une seule étape de pose. Ce panneau en laine de roche est associé à une suspente RC Evo, brevetée. Cette technologie monocouche génère un gain de temps de pose jusqu’à 50 % par rapport aux produits en deux épaisseurs. Elle limite les déperditions, et améliore le confort d’été. Le fabricant met aussi en avant le confort de pose, avec un produit au toucher amélioré. Enfin, la facilité de découpe a été soignée, pour une mise en œuvre plus rapide. De quoi marier performances et simplicité pour les professionnels.

Performance thermique (ex aequo)

Actis, la combinaison de l’isolation et du confort de pose

L’industriel apporte une touche de praticité à son isolant Hybris, facilitant sa mise en œuvre sur le chantier.

Hybris d'Actis - © LUDOVIC CHARLES Close Lightbox

Quel meilleur isolant que l’air ? Partant de ce constat, Actis avait emprisonné de l’air dans les alvéoles de l’isolant Hybris, à la structure en nid-d’abeilles. à ce produit existant depuis plusieurs années, Actis vient d’y ajouter des languettes pour faciliter la mise en œuvre. Très légers, les panneaux Hybris gardent leur forme dans le temps, sans risque de tassement.

Cet isolant alvéolaire assure également l’isolation phonique et l’étanchéité à l’air, grâce à sa fonction de pare-vapeur, qui ne nécessite pas l’ajout d’une membrane. Il convient pour les murs et les toitures (l’efficacité est optimale pour les pentes à plus de 30°).

Confort au travail, santé, sécurité (ex aequo)

Placo-Isover, un doublage accéléré

Le système Optimax Habito de Placo-Isover cumule les avantages des produits des deux marques, dont c’est le premier réalisé en commun depuis leur rapprochement à la mi-2019.

Une promesse parfaite-ment compréhensi-ble : 80 % de fourrures métalliques en moins. C’est ce qu’Isover et Placo affirment pour leur nouvelle offre Optimax Habito, premier lancement de produits en commun depuis le rapprochement de ces deux marques de Saint-Gobain, à l’été 2019. Cette performance est rendue possible par la haute dureté de la plaque Habito, qui ne nécessite plus de rails intermédiaires. La mise en œuvre s’effectue de façon classique pour les plaquistes, avec moins de manipulation et à un rythme accéléré, du fait du nombre réduits de rails à fixer. Placo et Isover proposent cette solution sous forme de kit disponible dans les négoces. La boîte, au rayon libre-service, contient tous les accessoires de pose pour 20 m².

Confort au travail, santé, sécurité (ex aequo)

Théolaur Peintures, la peinture plus légère que l’eau

Le spécialiste de la peinture bâtiment a travaillé sur la composition de ses produits pour en réduire la densité. Une réponse face aux enjeux liés aux troubles musculosquelettiques.

Theo Relax de Theolaur Close Lightbox

Voici de quoi améliorer le confort de travail quotidien des peintres. Théolaur Peintures lance sous sa marque Théodore Bâtiment, Theo Relax, une peinture à la densité fortement abaissée, de 0,85 kg par litre.

Par rapport à un fût avec une densité de 1,4, l’écart de poids est notable. Ainsi, pour 20 litres, l’artisan portera 17 kg avec Theo Relax, contre environ 25 kg pour les peintures courantes du marché. Cet écart significatif simplifie le quotidien des artisans et de leurs compagnons, notamment pour les travaux de rénovation en étage, ce qui réduit d’autant les troubles musculo-squelettiques et la fatigue. Cette avancée technologique a été obtenue grâce au remplacement des charges couramment utilisées par d’autres techniques beaucoup plus légères. Toutefois, impossible d’en savoir plus, la recette est protégée par un brevet.

Rénovation

Edilteco, pour une chape toujours plus légère

La chape XXs, qu’Edilteco destine à la rénovation, cumule les avantages : légèreté, mise en œuvre facile sur le chantier, finition lisse, séchage rapide.

Prête à l’emploi et légère, la chape XXs d’Edilteco cible le marché de la rénovation. Elle convient pour la réalisation de chapes adhérentes ou désolidarisées, de ravoirages légers et de sous-chapes, de rattrapage de niveau, de pentes et d’isolation acoustique aux bruits de chocs. La présence de billes de PSE vierge enrobées d’un adjuvant économise 50 % de poids par rapport à une chape traditionnelle, l’application s’effectuant sur 1 cm d’épaisseur seulement. Résultat, un carrelage peut se poser sans ragréage. La présence de fibres maintient la résistance mécanique.

Les professionnels utilisant ce produit, distribué dans les négoces, sont assurés d’une finition lisse et d’une mise en œuvre rapide sur chantier. 24 heures suffisent pour un carrelage, 36 heures pour un sol souple et 48 heures pour un parquet flottant.

Design

Delabie, le mariage de l’esthétique et du pratique

Détails soignés, facilité d’usage, hygiène préservée, le robinet Tempomatic bicommande de Delabie répond à de multiples contraintes.

le robinet Tempomatic bicommande de Delabie Close Lightbox

Tempomatic bicommande, de Delabie, un robinet électronique de chasse directe de WC, a été conçu pour s’inscrire dans tous les environnements. Le bouton-poussoir en métal chromé répond à la plaque, en Inox brossé, qui abrite toute l’électronique du produit. Le boîtier, recoupable, s’adapte à une cloison épaisse comme à une cloison fine. De nombreux détails ont été soignés pour le confort des installateurs, en particulier l’accès simplifié aux organes techniques. L’hygiène est elle aussi prioritaire, avec un déclenchement automatique au départ de l’usager et un rinçage périodique pour éviter toute prolifération bactérienne. La chasse adapte automatiquement la quantité d’eau à ce qui est nécessaire.

Ce produit est adapté aux cuvettes sans bride et répond aux exigences liées à l’accès des personnes à mobilité réduite (PMR).

Accessibilité

Valentin, l’évolutivité en ligne de mire

Le fabricant propose une solution qui s’adapte aux besoins liés au maintien à domicile des personnes vieillissantes.

Il n’est pas toujours simple de remplacer une baignoire par une douche de plain-pied, une étape pourtant souvent indispensable au maintien à domicile des personnes vieillissantes. Valentin lance une solution anticipant ce changement. Son nouvel équipement intègre un vidage à câble, une bonde de sol avec sortie horizontale de diamètre 40 à encastrer ainsi qu’un kit pour l’aménagement ultérieur d’une douche de plain-pied sans travaux lourds, grâce à l’avaloir placé d’avance dans la chape. La baignoire est évacuée dans la bonde de la future douche, qui s’adaptera le jour venu au receveur grâce au kit intégré.

Meilleure opération de lancement

Heiwa, cap sur l’électricité verte

Lancée en 2018, la marque de PAC air-air Heiwa a imaginé une opération commerciale en 2020 soulignant ses engagements environnementaux.

La marque Heiwa, lancée en 2018, mise sur la valeur environnementale de ses solutions de chauffage de climatisation. L’opération commerciale accompagnant le déploiement de gammes s’est donc appuyée sur ces valeurs. En partenariat avec Urban Solar Energy, Heiwa a proposé à ses clients finaux de s’inscrire dans une démarche globale, en leur offrant deux années de climatisation verte. Avec l’achat d’un climatiseur Hyoko, le client se voit proposer 225 kWh d’électricité gratuite, soit la consommation moyenne de sa climatisation durant deux étés.

Cette opération, originale, est de nature à lever les idées reçues sur les climatiseurs, et à mettre en avant les performances de cette nouvelle gamme, des PAC air-air fonctionnant au R32 et adaptées aux exigences du résidentiel aussi bien que du petit tertiaire.

Meilleure application / site Web

Terreal, de l’art d’accompagner la marche vers le solaire

Actif sur le marché du photovoltaïque, le spécialiste des solutions de couverture engage, avec un fort levier digital, une action pour développer le solaire.

Demain, tous Solaire ! C’est le nom de l’opération lancée par Terreal, et s’appuyant sur une application mobile facilitant le calcul du retour sur investissement, en lien avec de nombreux outils digitaux. Le jury des Trophées a particulièrement apprécié le fait que le digital s’inscrive dans une approche marketing plus large, avec un guide imprimé ainsi que des outils papier, des propositions de formation et d’accompagnement sur les chantiers, ainsi que par des offres commerciales en fonction du nombre de panneaux.

Par cette offre omnicanale, le spécialiste de la toiture entend accompagner la transition des couvreurs vers ce nouveau segment de marché, très prometteur à l’heure où le prix des équipements ne cesse de baisser et où l’autoconsommation se développe à grande vitesse.

Meilleure application / site Web

Edycem, quand la façade se nourrit du digital

L’application EDYBet.Only aide les professionnels sur les chantiers à identifier la bonne qualité de parement, en fonction des normes en vigueur.

Désormais, l’expérience digitale est à portée de main des professionnels de la façade. Avec la solution EDYBet.Only, Edycem propose à ses clients une application utile au quotidien. Grâce au module « analyse du parement », il est possible, à partir d’une photo, de qualifier une surface, dans le respect de la norme NF P 18.503, relative à l’analyse et au traitement de la texture et de la teinte d’un parement en béton. L’application comporte quatre modules : l’analyse de parement, le guide d’utilisation, l’historique des projets et la synthèse de la norme.

Équipant également les forces de vente d’Edycem, cette appli fluidifie les relations entre tous les acteurs du chantier, et améliore la qualité de l’information disponible, concourant ainsi à augmenter la productivité et à limiter les risques d’erreur.

Meilleur service aux négoces

Rockwool, le cross-canal au service de la relation clients

Le fabricant lance Rockcommerce, une solution digitale de suivi et d’historique des commandes.

Rockcommerce de Rockwool Close Lightbox

Parce que s’approvisionner en produits du BTP peut parfois s’avérer complexe, Rockwool lance Rockcommerce, une plate-forme en ligne pour faciliter le quotidien des entreprises du bâtiment et des négociants. En quelques clics via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, les clients du leader mondial de la laine de roche peuvent consulter l’ensemble des fiches produits, passer une commande de manière simplifiée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De plus, grâce à Rockcommerce, il est aussi possible de suivre en temps réel les camions de livraison par l’intermédiaire de l’outil de géolocalisation Track and Trace, de visualiser et d’archiver ses factures ou encore d’accéder à l’historique de ses commandes depuis 2017.

Merchandising

Cecil Professionnel, le rayon peintures dynamisé

Pour le lancement de sa gamme d’aérosols, Cecil Pro a conçu une solution dynamique et attractive de valorisation de son offre en point de vente.

Pour repeindre des surfaces, recouvrir des taches, effectuer des marquages provisoires ou encore protéger des supports contre la corrosion, Cecil Pro a mis au point une gamme de peintures en aérosol. Celles-ci trouvent leur place dans les rayons des négoces matériaux.

Le fabricant a mis au point un nouveau merchandising, sous forme de présentoir. D’une largeur de 50 cm, il propose les cinq références de la gamme. Ce concept peut s’implanter dans ou hors linéaire. Le fronton se repère aisément dans le rayon. La main courante rotative comporte les informations essentielles. Sur les panneaux latéraux les informations clés sont reprises, améliorant la visibilité hors linéaire. Un nuancier est associé à ce merchandising, pour le bon choix des couleurs.