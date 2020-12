Exclu : Les distributeurs lauréats des Trophées du négoce 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer tropheesnegoce Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le jury de la 13ème édition des Trophées du négoce a une fois encore récompensé les distributeurs à la fois innovants et portés sur l'accompagnement de leurs clients.

Prix spécial du jury

Sonepar, l’unification des enseignes sous Sonepar Connect

Depuis 2019, le groupe de distribution de matériel électrique s’est engagé dans la fusion de ses enseignes multiples pour donner naissance à Sonepar Connect. Un projet ambitieux.

En un peu plus d’un an, Sonepar est passé d’un groupe aux enseignes multiples à une marque unique (hors CGED), Sonepar Connect. La transformation de fond, est justifiée par les impératifs du digital, en forte croissance dans les ventes de Sonepar. Rebranding des agences, unification des différents sites en une plate-forme unique, création d’une marque forte commune : Sonepar Connect s’est imposée dans le paysage du matériel électrique en peu de temps, avec comme volonté d’approfondir le contact avec les clients professionnels, comme le terme Connect l’indique aussi. Le jury a récompensé cette transformation rapide, saluant une vision globale en phase avec les enjeux du cross-canal.

Animation commerciale (ex æquo)

Cedeo, trois formats télé pour les artisans sur YouTube

Du côté de l’animation commerciale et de la relation clients, le jury a salué l’initiative de l’enseigne de sanitaire-chauffage de créer sur YouTube une chaîne télé consacrée aux pros.

C’est sur YouTube que Cedeo, l’enseigne de sanitaire-chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, a choisi de prolonger l’expérience client. Les artisans se voient proposer trois formats quotidiens. Le matin, rendez-vous avec « Entre pros », des podcasts centrés sur le métier de plombier-chauffagiste. Le midi, Cedeo collabore avec le YouTubeur Laurent Jacquet, pour « A l’avant du camion », un entretien avec un artisan client de l’enseigne. Enfin, le soir, c’est « Pas de temps à perdre », une série de tutos sur les produits à retrouver en agence. Plus de 4 000 abonnés, 700 000 vues, 3,5 millions d’impressions : les chiffres communiqués par Cedeo montrent la pertinence de l’opération. Cedeo TV entre dans sa deuxième saison, et le jury a beaucoup apprécié l’originalité du dispositif et la qualité des contenus.

Animation commerciale (ex æquo)

Silix, le béton en self-service avec Selfbéton

Un libre-service béton… Il fallait y penser, Silix l’a réalisé. Le dispositif s’adresse aux nombreux demandeurs de petites quantités.

Selbéton de Silix Close Lightbox

Grâce à Selfbéton, l’innovation signée Silix, le béton prêt à l’emploi s’adapte désormais aux petits volumes. Il s’agit d’un libre-service réservé aux petites quantités (à partir de 250 litres), et accessible à toute heure. Le négoce Silix, adhérent de Starmat, l’a déployé sur son site de Hagondange (Moselle), et le propose pour des grandes surfaces de bricolage ou des cours de matériaux. Les clients passent commande depuis un écran tactile, paient par carte bancaire, disposent sa brouette et scannent leur bon de commande : le BPE est déversé en cinq minutes dans le contenant. De quoi attirer de nouveaux clients dans les points de vente, selon Silix : paysagistes, artisans, piscinistes, artisans des TP, collectivités… Et un levier d’affaires supplémentaires bienvenu pour le négoce.

Point de vente

Union Matériaux, le showroom réinventé

Le jury a été sensible à la démarche ambitieuse et réaliste à la fois d’Union Matériaux, pour moderniser ses showrooms.

Le jury a retenu le dossier d’Union Matériaux dans la catégorie Point de vente et remodeling. L’agence sétoise (Hérault) de cet acteur du sud de la France a été inaugurée en juin 2019, avec pour ambition d’incarner le renouveau de l’enseigne, bientôt centenaire. Dans une ambiance épurée, entre métal noir et OSB, les clients particuliers comme professionnels peuvent découvrir les produits dans des mises en scène renouvelées, tant en intérieur qu’en extérieur.

Cette remise en selle des salles d’exposition s’appuie sur une communication plus intense sur les réseaux sociaux, qui portent la modernité d’Union Matériaux, une entreprise à la fois locale et familiale.

Coup de cœur Point de vente

VM, l’agence imaginée en format XXL

Dans la Vienne, la filiale négoce de Herige a ouvert un immense point de vente qui couvre presque tous les univers qu’elle propose.

Vouneuil-sous-Biard (Vienne) compte l’un des plus grands points de vente de France. Second œuvre, carrelage, sanitaire, aménagements extérieurs, quincaillerie, gros œuvre : tous les univers de VM sont représentés (hors TP). L’enseigne a mis en place des services pour bien accueillir ses clients. Ainsi, grâce à l’offre VM Express, les pros récupérent les commandes en quelques minutes, un magasinier effectuant le chargement sous une zone abritée. Le Centre d’usinage bois (Cub) propose des découpes sur mesure pour les projets d’agencement intérieur. Logistique flexible, modélisation 3D des projets et rendez-vous en ligne complètent la palette des services. Cette exhaustivité a conduit le jury à décerner un coup de cœur à ce point de vente.

Meilleure stratégie cross-canal

Bois & Matériaux, l’accélération digitale

Le groupe (enseignes Réseau Pro et Panofrance) a mis en place début 2020 une nouvelle brique, ambitieuse, de son développement digital.

Les circonstances du premier semestre, avec confinement et crise sanitaire, ont incité Bois & Matériaux à accélérer sa transformation digitale. Le groupe a déployé en seulement quelques semaines un plan de commerce en ligne prévu pour s’étaler sur plusieurs mois.

Désormais, les clients des enseignes du groupe peuvent accéder en ligne à leurs prix personnalisés et aux stocks des agences, consulter les devis en cours et les commandes, télécharger les factures, gérer les chantiers, retrouver leurs points LE PROgramme et établir des listes de favoris. L’e-commerce est disponible en drive 4 heures (voir drive 2 heures pour une sélection de produits), avec paiement comptant ou sur l’encours.

Premier bilan, 30 % des acheteurs via le e-commerce sont de nouveaux clients, transformant ce service en levier de conquête.