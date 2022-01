Évry-Courcouronnes : une cure de jouvence pour la médiathèque Georges-Perec

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Évry-Courcouronnes, la médiathèque Georges-Perec fait l’objet d’une rénovation.

La médiathèque Georges-Perec, située dans le quartier du Canal à Évry-Courcouronnes (Essonne), affichera un nouveau visage à partir de septembre 2022. En effet, l’établissement est au centre d’un projet de rénovation. Les travaux ont été lancés en décembre dernier pour une durée de huit mois. Selon la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, le propriétaire du bâtiment, l’opération a pour finalité la redéfinition de l’offre culturelle. Orientée vers le domaine des sciences et des techniques, celle-ci sera appuyée par un fonds documentaire spécialisé et diverses animations proposées par l’association Planète Sciences. Il s’agit, entre autres, d’ateliers de découverte, de lecture d’ouvrages, d’expériences scientifiques et de projets de construction à réaliser seul ou en équipe.

Rappelons que la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud regroupe un ensemble de médiathèques réparties sur 14 communes. Les établissements en question offrent la possibilité aux habitants du territoire d’emprunter des ouvrages et d’accéder à des fonds documentaires en réseau (livres, livres audio, périodiques, CD, DVD, etc.).