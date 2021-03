Évry-Courcouronnes : second programme de rénovation urbaine du quartier Bois Sauvage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

En Essonne, la Ville d’Évry-Courcouronnes soumet à la validation de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) son deuxième projet urbain à Bois Sauvage.

Le premier programme de rénovation urbaine du quartier Bois Sauvage, à Évry-Courcouronnes (Essonne), a été engagé en 2010. Il sera achevé au printemps avec la livraison des derniers bâtiments, baptisés Constructa. Le second projet, concernant les quartiers Pyramides et Bois Sauvage, est en cours d’examen par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). La décision de cette dernière sera connue au premier trimestre 2021. Le projet sera abandonné en cas de refus. À noter que les enjeux identifiés par les habitants lors de la concertation portent sur le désenclavement du quartier Bois Sauvage par le prolongement de l’avenue Camille Guérin, l’implantation de logements le long de cette même avenue, le renforcement de l’offre de stationnement entre la rue Jacques Monod et la rue du Bois Sauvage, ainsi que l’ouverture vers le parc des Loges par la création d’une entrée à l’intersection Camille Guérin.

Pour rappel, de nombreux travaux ont été réalisés afin de transformer le quartier Bois Sauvage dans le cadre du 1er programme de rénovation urbaine. Ils ont permis la réhabilitation des résidences la Clairière et Bois Sauvage, de la résidence Fernand Widal et de l’aile ouest de la résidence Camille Guérin. La place Camille Guérin a également bénéficié d’une requalification, avec, notamment, l’aménagement de nouveaux commerces et d’une salle polyvalente.