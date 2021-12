Évolution du droit pénal de l'environnement suite à la loi Climat et Résilience

Après le grand débat sur l'écocide né au cours de la discussion du projet de loi Climat et Résilience, que reste-t-il du renforcement de la protection judiciaire dans le texte définitivement adopté ? Les deux articles les plus marquants sont ceux créant deux nouveaux délits : un délit de mise en danger de l'environnement et un délit général de pollution des milieux dans certains cas qualifiés d'écocide. À côté de ces mesures, la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen avait déjà renforcé le rôle de l'institution judiciaire dans la lutte contre les atteintes à l'environnement.