Eurovia choisit Dispatcher et déploie sa solution de planification de chantier à grande échelle

Pouvez-vous vous présenter ?

Hervé Cerisier : Je m’appelle Hervé Cerisier, je suis en charge du développement des applications digitales travaux pour le groupe Eurovia et dans ce cadre nous avons mis au point un programme de développement digital qui s’appelle e-Cube dans lequel j’évolue.

Nicolas Didelot : Je m’appelle Nicolas Didelot, je suis chef d’agence d’Eurovia Mazingarbe dans le Pas-de-Calais. Il s’agit d’une agence de 160 salariés répartis sur 3 secteurs géographiques et qui réalise des travaux routiers.

Pourquoi avoir mis en place Dispatcher au sein d’Eurovia ?

Hervé Cerisier : En 2019, nous avons clairement identifié le besoin de disposer pour nos chantiers d’une application de planification de nos ressources. Nous utilisions déjà une application, mais qui devenait obsolète.

Nous nous sommes alors naturellement tournés vers Dispatcher car une de nos délégations, la délégation Nord-Est, utilisait déjà cette application depuis quelque temps. Après une étude de marché nous avons conclu que la solution Dispatcher était la solution la plus adaptée à nos besoins.

Nicolas Didelot : Il nous faut gérer le plan de charge de l’agence c’est-à-dire la planification des chantiers et les ressources associées tant en matériel qu’en personnel nécessaires à leur réalisation.

Plus spécifiquement pour le personnel nous devons gérer les affectations en fonction des besoins, en fonction des habilitations, en fonction des absences, congés formations ou autres et compléter éventuellement par du personnel intérimaire. Enfin pour le matériel, nous devons gérer l’occupation de nos moyens en propre et les compléter éventuellement par de la location qu’il s’agisse de petit matériel ou de matériel avec chauffeur.

Quel est votre retour d’expérience ?

Hervé Cerisier : Avec les équipes de Dispatcher nous avons poussé assez loin l’intégration de leur plateforme dans notre écosystème digital au point même de renommer l’application Dispatcher en e-Dispatch pour les besoins spécifiques d’Eurovia.

Ainsi e-Dispatch échange des données avec notre application de gestion du personnel, avec notre application de gestion du matériel, avec notre ERP central SAP pour récupérer les numérotations de chantiers, les adresses, un certain nombre de données présentes dans l’ERP et en sortie, on retrouve une interconnexion avec notre application d’achats e-Proc qui permet de générer automatiquement les commandes de locations d’engins. Donc un système vraiment intégré au cœur de notre système d’information.

L’adoption de cette nouvelle application est bonne puisqu’on observe des taux d’utilisation supérieurs à ce que nous avions dans l’ancienne plateforme et, autre signe positif, nous avons déployé cette application largement au sein du groupe en commençant tout d’abord par le Québec, Eurovia France, puis en cours de déploiement sur les filiales spécialisées, les activités de démolition, d’équipement de la route, et nous allons également déployer cette application en Allemagne et très prochainement sur les activités terrassement du groupe Vinci. Nous allons ensuite poursuivre ces déploiements sur un certain nombre d’autres pays qui nous emmènera sur un planning jusqu’en 2026.

Que vous apporte l’utilisation de Dispatcher au quotidien ?

Nicolas Didelot : C’est une plateforme interactive, plutôt simple d’utilisation, que ce soit pour nos chefs de chantier depuis leurs smartphones, ou pour notre dispatcher depuis le bureau.

On dispose de toutes les informations en un seul endroit et c’est absolument idéal pour une agence multi-sites comme la nôtre. Plus spécifiquement, concernant les chefs de chantier, ils peuvent communiquer avec le dispatcher et interagir en temps réel avec les loueurs qu’il s’agisse de faire état d’intempéries ou d’arrêts de chantier.

Dispatcher permet la création de commandes à destination du loueur via notre outil d’achat et permet de pré-saisir le rapport journalier de notre chef de chantier.

Les échanges sont fluidifiés, fiabilisés avec une très bonne traçabilité, au final c’est un gain de temps.

Êtes-vous satisfait de Dispatcher ?

Hervé Cerisier : Cette dynamique de déploiement que j’évoquais précédemment est bien la marque de la satisfaction que nous accordons à Dispatcher et qu’accordent également les opérationnels sur le terrain à cette application.

L’équipe dispatcher a su être constructive et à notre écoute ce qui nous a permis de personnaliser l’application à nos besoins spécifiques Eurovia.

Cette écoute perdure dans le temps puisqu’ils savent prendre en compte nos demandes d’évolutions régulièrement ce qui permet à la solution d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités.

Aujourd’hui, nous bénéficions d’une vraie valeur ajoutée apportée par Dispatcher et nous sommes pleinement satisfaits.

Contenu proposé par Dispatcher