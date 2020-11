Eurotoit Montagne, un panneau de sarking antidérapant et anti-éblouissement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan couvreur Supprimer Couverture Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isolation en plaques Supprimer Isolation Supprimer RECTICEL INSULATION Supprimer France Supprimer Valider Valider

Recticel Insulation propose une nouvelle version de son panneau Eurotoit, destinée à améliorer les conditions de sécurité des chantiers sur des toitures fortement inclinées.

La pose des panneaux de sarking peut être délicate pour les couvreurs, notamment en montagne, sur des toitures à forte inclinaison ou sous des conditions thermiques difficiles. Recticel s’est penché sur le sujet et a développé une nouvelle version de son panneau Eurotoit. Baptisé Eurotoit Montagne, il est revêtu d’un parement antidérapant et antiréflechissant, qui améliore l'adhérence des chaussures et limite l'éblouissement. Le petit format du panneau (120 x 100 cm) minimise par ailleurs la prise au vent lors du travail en hauteur.

Constitué de mousse PIR rigide, le panneau est recouvert d'une feuille multicouche étanche à la diffusion de gaz sur ses deux faces. De faible épaisseur (103/ 123/ 132 ou 160 cm), rainuré bouveté sur 4 côtés, il est léger et maniable et offre une performance thermique élevée (lambda 0,022). Adapté au marché du neuf ou de la rénovation, il est classé A+ en qualité de l’air et certifié Acermi.