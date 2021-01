Eurométropole de Strasbourg : la modification n°3 du plan d’urbanisme passe à l’enquête publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Document d'urbanisme Supprimer Valider Valider

Le projet de l’Eurométropole de Strasbourg concernant la troisième modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) passe actuellement au stade de l’enquête publique.

La troisième modification du PLU, initiée par l’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin), fait l’objet d’une enquête publique depuis le 18 janvier 2021. Des horaires de consultation du dossier ont été programmés dans l’ensemble des communes de la métropole. Des accueils permanents du public sont aussi effectués par la commission d’enquête suivant le planning publié sur le site officiel de l’Eurométropole. À noter que l’enquête publique sera clôturée le 26 février 2021.

Cette troisième modification du PLU portera en partie sur l’intégration des enjeux et des objectifs du Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle consistera aussi à faire une évaluation environnementale concernant différents sujets tels que la qualité de l’air, la lutte contre les îlots de chaleur urbains ou la performance énergétique des bâtiments. Il faut noter que 24 communes sur les 33 regroupées au sein de la métropole seront concernées. Cette évaluation permettra la concrétisation des projets urbains et la réalisation de divers équipements publics (voiries, pistes cyclables…). Elle vise aussi à mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager du territoire, en plus de favoriser le développement économique.