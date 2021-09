Été 2021 : des travaux réalisés dans les écoles clermontoises

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

À Clermont-Ferrand, plusieurs établissements scolaires ont fait l’objet de travaux d’entretien cet été.

Dans le cadre de l’amélioration du confort et de la sécurité des enfants, la Ville de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) réalise des travaux dans ses écoles durant les grandes vacances. Cet été, 26 groupes scolaires ont pu bénéficier d’opérations d’entretien pour un budget global estimé à 2,8 M€. La réalisation des chantiers a mobilisé une quarantaine d’entreprises et les agents de la Ville.

Outre les travaux de peinture, d’électricité et de plomberie, des opérations plus importantes ont été entreprises. Entre autres, cinq chantiers de réfection des sanitaires et onze chantiers de pose de faux plafonds acoustiques ainsi que des travaux d’accessibilité ont été réalisés. Les chantiers menés à la maternelle Victor-Hugo et au sein du groupe scolaire élémentaire Chanteranne ont été les plus gros projets de ces travaux estivaux.

En effet, les travaux effectués à l’école Victor-Hugo ont permis l’accueil de deux nouvelles classes et d’un bloc sanitaire complet. Le coût de ce chantier représente près de 20 % du budget global. À cela se sont ajoutées la réfection de toutes les peintures, la mise en place de faux plafonds et la création de deux dortoirs au rez-de-chaussée.

À l’école Chanteranne, les travaux ont consisté en la construction d’un bâtiment modulaire de deux classes et d’un bloc sanitaire. Les réseaux extérieurs de chauffage ont également fait l’objet d’une réfection. Leur mise en service est prévue pour la rentrée des vacances de la Toussaint.