Etats-Unis : un plan de 2000 Mds $ pour les infrastructures

La première phase du programme "Build Back Better" ("Reconstruire mieux") présenté mercredi 31 mars par le président américain Joe Biden, porte sur des investissements qui seraient étalés sur huit ans et financés par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28%.

Le président américain Joe Biden a proposé mercredi 30 mars d'investir quelque 2000 milliards de dollars dans les infrastructures, avec l'objectif affiché de créer des "millions d'emplois", tenir tête à la Chine et lutter contre le changement climatique.

"C'est ambitieux! C'est audacieux! Et nous pouvons le faire!", a lancé depuis Pittsburgh le président, qui démontre, depuis son arrivé au pouvoir il y a moins de trois mois, sa volonté réformatrice. "Cela permettra de créer l'économie la plus résistante, la plus forte et la plus innovante du monde", a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de "gagner" face à la Chine.

Son plan prévoit en particulier d'injecter 620 milliards de dollars dans les transports, permettant de moderniser plus de 32 000 kilomètres de routes et autoroutes, et de réparer quelque 10 000 ponts à travers les Etats-Unis.

Le plan qui vise à rendre les nouvelles infrastructures plus résistantes aux évolutions liées au changement climatique, prévoit également d'amplifier "la révolution des véhicules électriques" avec, par exemple, le passage à l'électricité pour 20% des célèbres bus jaunes de ramassage scolaire.

Restaurer ou construire des routes, ponts, voies ferrées, ports et aéroports? L'idée est bien sûr parlante pour le grand public, d'autant que nombre d'infrastructures aux Etats-Unis datent des années 1950 et que leur délabrement ne fait pas débat. Mais les deux prédécesseurs de Joe Biden, Barack Obama et surtout Donald Trump, avaient eux aussi fait de grandes promesses sur ce thème restées lettre morte. Et dégager un consensus politique ne sera pas une mince affaire.